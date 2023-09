Emma Marrone ricorda papà Rosario in un giorno speciale/ “Buon compleanno, qui non è facile senza di te”

Emma Marrone ricorda suo papà nel giorno del compleanno: “Ci sono giorni…“

Ieri è stato un giorno molto importante per Emma Marrone e per la sua famiglia. Il 18 settembre è infatti il giorno dell’anno in cui ricorre il compleanno dell’adorato papà della cantante, Rosario, scomparso poco più di un anno fa a causa di una leucemia. Un dolore incolmabile per tutti i suoi cari, ancora difficile da cicatrizzare soprattutto per la popolare artista salentina che, a 12 mesi da quell’addio, ancora fatica a convivere con questa mancanza. Ma nella giornata di ieri è arrivato un messaggio importante, condiviso per mezzo social e dedicato proprio alla figura paterna, come riportato da Vanity Fair.

Emma Marrone ricorda papà Rosario morto un anno fa/ "Mi mancherai e ti amerò per sempre"

“Ciao Papo, buon compleanno. Mi manchi da morire… Qui non è facile senza di te. Ci sono giorni ad essere sincera… che è proprio una mer*a. Ma non si molla mai. Qui eravamo a Tokyo. Ero felice e non lo sapevo“, ha scritto Emma Marrone sulle proprie Instagram stories, condividendo anche uno scatto con il papà, un vecchio ricordo di un’esperienza insieme.

Emma Marrone: Iniziamo dalla fine è il nuovo singolo/ Video: "Un nuovo bellissimo viaggio insieme"

Il ricordo social a un anno dalla morte: “Mi mancherai per sempre“

Rosario Marrone è stato il pilastro della loro famiglia, una figura fondamentale nella vita di Emma Marrone e non solo. A un anno dalla scomparsa il dolore è ancora più vivo che mai, ma il suo ricordo aiuta la cantante e i suoi affetti più cari a superare gli ostacoli della vita. Proprio pochi giorni fa, a un anno dalla morte del papà, l’artista aveva voluto ricordarlo con un’altra straziante dedica, condivisa sul proprio profilo Instagram.

“In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore. In questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ros… E io ti amerò per sempre. Ciao Pa”, le sue parole.

Emma Marrone, dopo il tormentone "Taxi sulla Luna" arriva il nuovo album "Souvenir"/ L'annuncio del tour

© RIPRODUZIONE RISERVATA