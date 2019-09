Emma Marrone rompe il silenzio/ Messaggio a Tiziano Ferro “Preparami i pass vip”

Emma Marrone ha deciso di rompere il silenzio, ma non per fornire informazioni più dettagliate in merito al suo stato di salute. La cantante pugliese ha voluto commentare un post di Tiziano Ferro, e le sue parole (poche a dire il vero), non sono di certo passate inosservate. Succede che il noto cantante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto per annunciare il nuovo tour negli stadi per il 2020, un bello scatto in bianconero in cui il cantautore appare sorridente, con in fondo tutte le varie date. Un post che è stato preso d’assalto dai suoi follower, a cominciare dalla stessa Emma Marrone, che evidentemente fan di Ferro, ha scritto: “Preparami un pass per tutte le date”, con l’aggiunta di tre faccine sorridenti. Le parole dell’ex vincitrice del talent show Amici, che su Instagram è presente come RealBrown, sono state ovviamente prese d’assalto dagli utenti, che hanno messo più volte mi piace allo stesso commento ed hanno poi risposto con frasi del tipo “Forza Emma”, “siamo tutti con te”.

EMMA MARRONE ROMPE IL SILENZIO

Intanto si attendono notizie certe in merito alle condizioni fisiche della Marrone, che in passato è già stata operata per due volte di tumore negli ultimi dieci anni. Molto probabilmente il problema si è rifatto vivo e di conseguenza la giovane cantautrice ha dovuto fermarsi, mettendo in stand by tutti i suoi attuali lavori e progetti, a cominciare dall’evento di Radio Italia previsto a Malta il prossimo ottobre, per dedicarsi a se stessa. Moltissimi i personaggi che negli ultimi giorni hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla giovane cantante, come ad esempio il suo ex, l’attore Marco Bocci, nonché il regista Muccino, ma anche l’amica Vladimir Luxuria e tanti, tanti altri ancora. Tornando a Tiziano Ferro, il 38enne di Latina ha recepito la richiesta della Marrone in quanto al pass vip, replicando “Già pronto”.

