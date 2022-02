Emma Marrone, Sanremo 2022/ Sexy ma elegante, “Ogni volta è così” apre al femminismo

Emma Marrone è tornata sul palco dell’Ariston per la 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ogni volta è così“. Per la cantante è la terza volta nella gara canora più importante d’Italia: nel 2011 infatti si è presentata in coppia con i Modà da esordiente arrivando seconda con il brano ‘Arriverà’, mentre l’anno successivo ha trionfato con la canzone ‘Non è l’inferno’.

Perchè Francesca Michielin dirige l'orchestra per Emma a Sanremo 2022?/ Il motivo è speciale

In occasione della seconda serata della kermesse, la cantante si è esibita per quarta, accompagnata da Francesca Michielin come direttrice d’orchestra: la sua entrata e il suo look hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. Sul web è stata definita come la più elegante e, al tempo stesso, la più sexy di tutta la competizione canora. Drastico il taglio di capelli realizzato proprio per la sua partecipazione al Festival, che rispecchia il suo modo di cantare, la sua grinta vocale e la sua energia sul palco. Un lungo abito di velluto blu notte, con maniche lunghe a sbuffo, scollatura a cuore e un profondo stacco laterale sulla parte sinistra, che lasciava intravedere le calze a rete nere. Sandalo nero con tacco alto, cintura in tinta col vestito e gioielli in bella vista che hanno illuminato la sua entrata al Teatro Ariston.

Emma Marrone significato testo canzone Sanremo 2022 "Ogni volta è così"/ "È per tutti"

Emma Marrone a Sanremo 2022: musica e testo potenti, messaggio chiaro

Il brano ‘Ogni volta è così‘ di Emma Marrone ha musica e testo potenti, oltre ad un messaggio chiaro che arriva subito e in maniera diretta a chi lo ascolta: la storia di un amore finito, di promesse non mantenute, di delusione e rabbia. È la denuncia contro una persona che si è rivelata essere completamente diversa da come la si era conosciuta. Un profondo odi et amo al culmine di una relazione giunta ai titoli di coda. L’interpretazione della cantante in questo brano è perfettamente calzante: porta sul palco una parte della sua vita. La sua grinta e la sua vocalità forte rendono il tutto ancora più intenso: è così che si arriva dritti al cuore del pubblico.

EMMA, GESTO TRIANGOLO SANREMO/ "Femminismo o per FantaSanremo?" Francesca Michielin…

Nel corso della sua esibizione Emma, in alcuni passi, ha composto il simbolo della vulva con le dita. Un segno del femminismo che rappresenta nella storia l’affermazione della sessualità della donna. La cantante, femminista attiva, ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà nei confronti della sua categoria, sottolineando l’importanza della libertà di di tutte. Il gesto ha scatenato reazioni positive sui social. Anche la sala stampa ha apprezzato, tanto che la cantante si è posizionata al sesto posto della prima classifica generale. La sua presenza alla kermesse sembrerebbe destinata a continuare a stupire. Dopo avere replicato la performance con la sua ‘Ogni volta è così‘ questa sera, infatti, per la serata delle cover, accompagnata da Francesca Michielin, porterà un brano che ha fatto impazzire e ballare migliaia di teenagers in tutto il mondo alla fine degli anni ’90, ovvero ‘Baby one more time’ di Britney Spears.





© RIPRODUZIONE RISERVATA