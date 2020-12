Emma Marrone, scherzo Le Iene/ Video, Blind e il finto flirt da copertina: lei sbotta

Anche Emma Marrone è finita nella rete de Le Iene, con uno scherzo realizzato grazie alla complicità di Blind, il bravissimo trapper terzo classificato nell’ultima edizione di X Factor che ha visto proprio la cantante salentina nell’inedito ruolo di giurata. Il rapporto tra Emma e Blind è di assoluta complicità, incentrato ovviamente unicamente sulla collaborazione professionale e sulla sana amicizia, ma qualcuno potrebbe approfittare di un finto gossip per godere di qualche copertina in più e Blind non sembra affatto volersi tirare indietro. C’è però un grosso “ma” che risponde al nome di Emma Marrone. Tutto parte da una telefonata di Blind all’amica Emma che gli risponde con estrema tranquillità, almeno fino a quando non inizia a comprendere la proposta indecente del ragazzo su volontà del discografico, tale Adriano. Il cantante di “Cuore nero”, al secolo Franco Rujan, dopo averla tranquillizzata su un’intervista appena messa a segno ne ha approfittato per renderla partecipe di una proposta partendo da alcune Stories di loro due in camerino e che potrebbero apparire compromettenti. Le immagini di loro due abbracciati avrebbero fatto partire le voci di un presunto flirt che potrebbe incrementare il gossip a loro vantaggio.

EMMA MARRONE E LO SCHERZO DE LE IENE CON LA COMPLICITÀ DI BLIND

“Fingiamo una relazione”, propone allora Blind ad Emma, su consiglio del discografico, al solo scopo di trarne maggiore notorietà ed ovviamente copertine. Una proposta che spiazza la Marrone la quale ovviamente sbotta senza mezzi termini: “Potrei essere tua madre, c’ho il doppio della tua età”, tuona puntando inizialmente sulla differenza anagrafica tra i due, dopo l’incredulità per i consigli provenienti da un discografico. “Ora mi inca**o”, prosegue, prima di perdere definitivamente le staffe, ignara che si tratti di uno scherzo de Le Iene. Blind intanto se la ride insistendo sul finto flirt: “Dai, finiamo in copertina, io sono anche un bel ragazzo” e chiedendo se per caso la cosa non potesse convenire anche a lei. “A me? E che cosa m’entra a me? Che sto con un pischello di 18 anni?! Ma che cosa stai dicendo, mi stai anche offendendo sinceramente…”. L’anteprima dello scherzo con la telefonata di Blind a Emma si conclude con la cantante salentina che rivela di aver bisogno di sedersi perchè “mi stanno tremando le gambe”. Il resto lo scopriremo questa sera, quando Le Iene coinvolgeranno Blind anche in una imperdibile intervista singola nel corso della nuova puntata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)





