Emma Marrone, Sette donne AcCanto a te/ Video, si torna ad Assago 2006 per il best of del live

Emma Marrone sta per ritornare sul piccolo schermo, grazie ad un appuntamento speciale. La cantante salentina sarà infatti la protagonista di 7 donne – AcCanto a te, il programma che Rai 3 trasmetterà nella sua seconda serata di oggi, giovedì 2 aprile 2020. In particolare, la Brown coinvolgerà i fan con il best of del live vissuto ad Assago nel 2016, mentre era impegnata con il suo Adesso Tour. “Il più bello ed io ero lì presente”, scrive una fan su Instagram, entusiasta della notizia. Sono tanti i ricordi che affollano le menti delle Bestie, i suoi ammiratori, in queste ore, proprio grazie a quanto avvenuto durante quella tournée. E ora chi se l’è perso dal vivo potrà vivere le stesse emozioni, seppur a distanza, grazie allo speciale dell’emittente pubblica. “Per trascorrere un po’ di tempo insieme”, sottolinea invece la Marrone sui social, invitando tutti all’appuntamento, “non mancate, io vi aspetto”. Clicca qui per guardare il video di Emma Marrone. In questi giorni invece la cantante ha festeggiato due eventi in particolare, uno dei quali l’arrivo della Primavera e l’inizio del mese di aprile, vissuto con una carica più che positiva. L’altro invece è un ricordo e riguarda il decimo anniversario della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, che l’ha consacrata alla vittoria e le ha dato la possibilità di emergere nel mondo della musica. “Questa foto è stampata nel mio cuore“, scrive su Instagram dedicando un pensiero alla conduttrice, “sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio ‘talento’ e a chi come lei ha sempre saputo guardare ‘oltre’. Poi mi sono rimboccata le maniche e non mi sono mai fermata”. Ecco perchè ad oggi Emma afferma con forza di essere orgogliosa di se stessa, del percorso fatto e di poter dichiarare “Sono una cantante”. Il suo ringraziamento però va anche a tutti i fan che l’hanno seguita in questi anni e che la sostengono anche adesso.

Emma Marrone, giorni duri per scacciare i cattivi pensieri

Questi sono giorni duri anche per Emma Marrone, impegnata fra l’essere positiva e forte ed alcuni balletti per scacciare i cattivi pensieri, che ha condiviso su TikTok. “Lunedì. Positività e ironia“, scrive nei giorni scorsi su Instagram, “e quando vi sentite giù fatevi un balletto. Vi giuro funziona”. Entusiasti non solo i fan ma anche diversi volti noti, da Alessia Marcuzzi a Valeria Solarino fino ad Anna Foglietta e Giorgia. Tutti presenti nei commenti per sostenere l’iniziativa della cantante e quel video che ha superato in poco tempo il milione di visualizzazioni. Clicca qui per guardare il video di Emma Marrone. Intanto Emma ha deciso di prendere parte ad uno dei nuovi progetti di Every Child Is My Child, l’iniziativa della onlus fondata da Anna Foglietta che mira a sostenere i bimbi colpiti dalla guerra siriana. L’organizzazione infatti ha lanciato una serie di dirette sul proprio profilo Instagram a partire da ieri, 1 aprile, coinvolgendo diversi ospiti, fra cui la Brown, Tosca, Caterina Guzzanti, Violante Placido, Ghemon, Luca Barbarossa e molti altri vip dello spettacolo.

Il video di presentazione dell’evento

