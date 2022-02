Emma Marrone significato testo canzone Sanremo 2022 “Ogni volta è così”/ “È per tutti”

Emma Marrone “Ogni volta è così”: il significato della canzone

Emma Marrone ha incantato tutti durante la prima esibizione sul palco del Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ogni volta è così“. Sul palco anche Francesca Michielin, a dirigere l’orchestra. Emma Marrone si è piazzata seconda nella classifica della seconda serata e sesta in quella di tutti i 25 artisti in gara secondo le indicazioni della Sala Stampa. Intervistata da Recensiamo Musica, Emma ha spiegato il messaggio del suo brano, scritto con Davide Petrella: “Per me è molto più di una semplice canzone d’amore, la considero impegnativa, anche se nell’analisi del testo non si toccano chissà quali paroloni. Parlo di una condizione generale che le persone vivono nelle relazioni, sia uomini che donne. Il testo parte in maniera molto diretta, lo considero un invito ad accettarci per quello che siamo, senza piegarci alle regole dell’omologazione. Se vuoi, potremmo definirla una canzone di denuncia d’amore”.

EMMA, GESTO TRIANGOLO SANREMO/ "Femminismo o per FantaSanremo?" Francesca Michielin…

Emma spiega il significato di “Ogni volta è così”

Emma Marrone è tornata al Festival di Sanremo 2022, dieci anni dopo il suo trionfo sul palco dell’Ariston con il brano “Non è l’inferno”. Il brano scelto dalla cantante per questa edizione del Festival è intitolato “Ogni volta è così” scritto insieme a Davide Petrella ed è un brano che la cantante stessa ha definito come: “Struggente, passionale e vera”. “Ogni volta è così” non è solo una canzone d’amore ma anche un brano che racconta una condizione vissuta da molte donne che potranno ritrovarsi all’interno del testo della canzone. Emma Marrone per la sua esibizione ha scelto una direttrice d’orchestra molto particolare: Francesca Michielin che duetterà con lei durante la serata dedicata alle cover con un omaggio a Britney Spears.

EMMA MARRONE, CHI E' E CARRIERA/ "Ogni volta è così": lacrime a Sanremo 2022

Significato testo “Ogni volta è così” canzone Sanremo 2022, Emma Marrone

All’interno di “Ogni volta è così” Emma Marrone ha inserito anche delle provocazioni e nonostante la cantante abbia affermato come la canzone parli d’amore a tutti ha voluto aggiungere come: “Il verso siamo sante o put*ane sottolinea che non parla di relazioni tossiche bensì di relazioni complesse”. Emma Marrone con la sua canzone: “Si rivolgerà direttamente alle donne ma il messaggio è per tutti”. La cantante, infatti da molto tempo è impegnata contro la violenza sulle donne e ha sempre sfruttato ogni situazione possibile per portare le sue idee e le sue battaglie. Sul palco, ieri sera, Emma ha fatto il gesto femminista di una vagina, trovando grande apprezzamento sui social.

LEGGI ANCHE:

"OGNI GIORNO È COSÌ", TESTO CANZONE EMMA MARRONE/ Sanremo 2022: storia di delusione

© RIPRODUZIONE RISERVATA