Emma Marrone: “Sono single”/ “Mi piacerebbe avere qualcuno ma non andrebbe bene chiunque”

Emma Marrone torna a parlare della vita privata e lo fa in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair nel numero in edicola fino al 4 luglio 2023. La cantante salentina sta vivendo nuovamente un momento magico dal punto di vista professionale, ma nella vita privata nulla è cambiato. Dopo il successo del singolo “Mezzo mondo” sta scalando le classifiche in coppia con Tony Effe sulle note di “Taxi sulla luna”. Impegnatissima sul lavoro che le permette di conoscere tantissima gente, Emma, a Vanity Fair, confessa di essere ancora single. Cresciuta in una famiglia in cui i genitori si sono sempre amati tantissimo, la cantante non ha ancora trovato la persona giusta.

«Non mi pongo il problema. Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola, ho tante famiglie», spiega.

Pur non avendo un compagno, Emma Marrone è circondata dall’amore della sua famiglia d’origine a cui è legatissima e dalla quale torna appena ha del tempo libero e dall’amore della sua ricca famiglia di amici che si è costruita a Roma. Per il momento, dunque, non c’è nessuno che abbia conquistato il suo cuore e, a Vanity Fair, la cantante salentina fa intendere di non avere molta fiducia negli uomini della sua generazione.

«Ma che uomini? Quelli della mia generazione sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti. È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile», conclude.

