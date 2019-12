Emma Marrone/ “Sto bene ma ho ancora fifa, i miei fan? Adoro i feticisti”

Torna allo scoperto Emma Marrone. La cantante pugliese, scoperta del talent di Maria De Filippi, “Amici”, è stata intervistata dal programma di Rai Radio 2, “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, e in onda tutte le notti da lunedì a venerdì. Domanda d’obbligo sul suo stato di salute, alla luce della recente operazione subita per via del “ritorno” del tumore: “Sto bene – ammette – ho ancora quella sensazione di fifa, è stato un momento abbastanza tosto, ma grazie a Dio è andato tutto bene, meglio di così non poteva andare”. Emma ammette di essere cambiata a causa della malattia: “Io sono diventata ancora più fragile – spiega – ancora più sensibile, ma lo vivo come un miracolo, non come un impoverimento”. Un lato del suo carattere che evidentemente ai fan piace, visto che la Marrone è fra le cantanti più apprezzate d’Italia: “Faccio tutto in modo istintivo e naturale – prosegue – non uso tattiche. Forse quello che sono arriva ai bambini e agli adulti. Sono me stessa sempre, nel bene e nel male, anche quando faccio cose che non convincono. Forse il segreto è proprio questo, essere se stessi”.

EMMA MARRONE: “QUANDO ERO BAMBINA IMPONEVO GIA’ IL MIO PENSIERO”

Un’Emma Marrone che tutto sommato è sempre stata così, anche quando era bambina: “Ero pensierosa, sempre un po’ tra le nuvole, un po’ malinconica, ma anche coraggiosa, determinata. Imponevo il mio pensiero, non mi facevo condizionare dagli altri”. E fin da bambina sognava di cantare, con i suoi genitori, che giustamente, si erano un po’ spaventati di fronte al desiderio reale e concreto della loro figlia: “All’inizio erano un po’ spaventati – dice a riguardo la cantante – ma è normale quando ti ritrovi una figlia che si sveglia un mattino e ti dice che vuole fare la cantante. Poi al Sud questo mondo sembrava lontanissimo, sembrava un universo parallelo. Erano spaventati, ma non mi hanno mai ostacolata”. Infine un commento sul rapporto con i suoi, a volte molto particolari, fan,: “I feticisti sono i miei fan preferiti, ogni tanto mi chiedono le foto di piedi e qualche volta gliele mando, perché non ci vedo niente di male. Sono sempre gentili. Ogni tanto c’è qualcuno che ha problemi di fama e pensa che insultando la gente o mortificandola possano essere meno frustrati”.

