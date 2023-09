Emma Marrone, stoccata a Stefano De Martino dopo le dichiarazioni a Belve?/ “Se devo parlare di cose brutte…”

Stefano De Martino, le parole a Belve che hanno adirato i fan di Emma Marrone

Le interviste che i volti noti scelgono di concedere a Belve offrono sempre diversi spunti di riflessione, così come argomenti di dibattito. Uno degli ultimi protagonisti del “faccia a faccia” con Francesca Fagnani è stato Stefano De Martino. Il conduttore si è chiaramente raccontato a 360° e nel novero delle curiosità e aneddoti non potevano mancare riferimenti alle sue trame amorose. Al centro dell’interesse sono ovviamente finite le sue dichiarazioni in riferimento alla rottura con Belen Rodriguez e alle voci sul tradimento.

Nell’intervista concessa a Belve, come riprota Biccy, Stefano De Martino ha smentito in maniera piuttosto categorica le voci di tradimento alla base della rottura con Belen Rodriguez. Per di più, il conduttore ha voluto sottolineare il suo dissenso verso chi riesce, al netto di una relazione, ad avere anche un amante. Tali parole dell’ex ballerino hanno però adirato una parte del web con riferimento ad una sua storica ex fidanzata: Emma Marrone.

Emma Marrone e la presunta frecciatina a Stefano De Martino per l’intervista a Belve

Ciò che ha fatto balzare dalla poltrona la community di Emma Marrone – in riferimento alle parole di Stefano De Martino nell’intervista a Belve – come riporta il portale sarebbero state le dichiarazioni sul concetto di tradimento. Il conduttore ha escluso in maniera categorica tale circostanza nel caso della rottura con Belen Rodriguez, lasciando intendere come anche tale condizione non abbia mai avuto spazio nel suo passato sentimentale. I fan della cantante hanno però ricordato come, almeno dal punto di vista mediatico, sia nota la storia del tradimento proprio con Belen Rodriguez quando Stefano De Martino era ancora fidanzato con l’ex volto di Amici.

Tra l’altro – come riporta Biccy – molti hanno ricordato come Stefano De Martino abbia tradito Emma Marrone anche prima della liaison con Belen Rodriguez, salvo poi essere perdonato dalla cantante. Quest’ultima, intervenuta di recente a Radio Deejay, non è entrata nel merito delle argomentazioni proposte dall’ex ballerino a Belve. In ogni caso, una labile battuta ha dato adito a interpretazioni di frecciatina. Nello specifico, nel corso della chiacchierata Emma Marrone avrebbe affermato come, a proposito di cose brutte, avrebbe potuto parlare dei suoi ex fidanzati. A tal proposito, è stata incalzata con: “Immagino che ne hai di materiale”, e la sua risposta sarebbe stata un beffardo sorriso che molti hanno interpretato appunto collegato a quanto detto di recente da Stefano De Martino.











