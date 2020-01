Emma Marrone/ Stupida allegria rinasce con la complicità di Izi

Stupida allegria è pronta a conquistare il pubblico con una nuova versione che segna la collaborazione di Emma Marrone e Izi. Sarà lui a regalare alla salentina la versione a due voci della canzone che è stata scelta come secondo estratto radiofonico dell’album “Fortuna”. Una delle più apprezzate voci della scena trap e rap italiana ha accompagnato Emma Marrone già sul palco di Radio Deejay a Riccione lo scorso 29 dicembre per una prima esibizione dal vivo, la stessa che ha lanciato questa nuova versione che proprio dalla mezzanotte di oggi è disponibile per l’acquisto e lo streaming: STUPIDA ALLEGRIA ft. @izimuzic Fuori dal 10 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Grazie amico mio è stato bellissimo far incontrare la nostra musica e le nostre anime. Daje che ci divertiamo”. La nuova versione del brano, scritto da Dario Faini, Franco126 e Giovanni De Cataldo, è stata lanciata sui social da entrambi i protagonisti che provano già a mettere a segno uno dei successi della prossima stagione.

STUPIDA ALLEGRIA REGALA AI FAN IL DUETTO DI EMMA MARRONE E IZI

La versione originale di Stupida Allegria è già uscita lo scorso mese accompagnata da un video ufficiale girato a Marrakech e proprio riguardo alla canzone la stessa Emma Marrone aveva rivelato: “Un paio di Gin Tonic e una valanga di pensieri e di parole che io e Franco 126 ci siamo rovesciati addosso, una sera a Milano per caso. Questo pezzo nasce proprio cosi. Franchino insieme a Dardust hanno tirato fuori il mio lato ruvido e malinconico. Quando siamo circondati da troppo tempo dalla bellezza iniziamo a darla per scontata. Errore gravissimo“. Siamo sicuri che i suoi fan hanno apprezzato già la prima versione, tant’è che il suo album è già disco d’oro, e faranno lo stesso con questa seconda e lei stessa ha voluto ringraziare tutti sui social: “Va bene va bene va bene così. Va bene così! Grazie a tutti! Una partenza stupenda❤️#fortuna #oro”.

