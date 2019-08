Emma Marrone, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso a Los Angeles/ “Nuova band o…”

Colpo di scena in quel di Los Angeles dove si sono incontrate tre ugole d’oro della musica italiana (e non solo). Ma di chi stiamo parlando? Ma di Emma Marrone, Tommaso Paradiso e Tiziano Ferro. I tre si sono ritrovati insieme dall’altra parte del mondo regalando ai loro fan una foto a tre che ha fatto già il giro del mondo visto che in molti ci vedono e ci leggono altro, andando oltre quella che è solo uno scatto tra amici. Ma cosa c’è di vero e cosa no? Al momento non sappiamo bene di cosa i tre abbiano parlato ma quello che è certo è che Tiziano Ferro è da poco tornato a casa a Los Angeles dopo i suoi ultimi impegni con la musica mentre Emma Marrone si trova dall’altra parte del mondo per registrare nuove canzoni, lei stesso lo ha comunicato sui social nei giorni scorsi e mostra ai fan storie e foto di quello che sta facendo nella Città degli Angeli.

UN TRIO DA PAURA SI RITROVA A LOS ANGELES

La bella Emma Marrone poi ci ha messo il carico scrivendo: “C’è una nuova band in città” e non è difficile credere che in poche ore la foto ha raccolto migliaia di mi piace da parte dei fan ma, soprattutto, da tanti altri colleghi e amici vip che vedono nei tre qualcosa di unico e raro mentre i diretti interessati continuano a scambiarsi cuori e abbracci. Rimane il fatto che chi ha visto la foto si è lanciato nei commenti più disparati ma uno su tutti racchiude lo stato d’animo di milioni di fan: “Se dopo tutte ste foto insieme non ci mettete il feat. ci rimaniamo di mer** sappiatelo!”. Saremo accontentati?

Ecco la foto di Emma Marrone, Tommaso Paradiso e Tiziano Ferro:





