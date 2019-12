Emma Marrone/ Duetta con Gigi D’Alessio: “Abbiamo cantato un vero capolavoro”

Gigi D’Alessio introduce il celebre brano napoletano Cu ‘mme, una canzone del 1992 scritta da Enzo Gragnaniello ed interpretata originariamente dall’autore con Roberto Murolo e Mia Martini. A 20 Anni che Siamo Italiani viene interpretata da Gigi D’Alessio ed Emma Marrone, che torna in televisione dopo i problemi di salute. L’accoglienza è da urlo per la cantante pugliese, che ha interpretato questo capolavoro nel migliore dei modi. “Posso parlare anche in toscano”, dice Emma Marrone. “Questo scherzi a parte è un vero e proprio capolavoro ed è impossibile non conoscerlo”. Emma Marrone è da oggi in radio col nuovo singolo, Stupida Allegria, estratto dall’album Fortuna. Oltre a lei, nella puntata di questa sera, vedremo Marco Masini e Achille Lauro, ma anche Flavio Insinna, Alessio Boni, Michele Placido, Rocío Muñoz Morales e il duo composto da Ficarra e Picone. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

La partecipazione a 20 Anni che siamo Italiani

Emma Marrone ospite a “20 anni che siamo italiani“, lo show del venerdì sera presentato da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio in prima serata su Rai1. La cantante torna così protagonista in tv e quale occasione migliore per presentare il nuovissimo singolo “Stupida allegria” in uscita dal 6 dicembre in tutte le radio e piattaforme streaming. Estratto dall’ultimo disco di inediti “Fortuna”, il brano è stato raccontato così dalla stessa cantautrice: “Un paio di Gin Tonic e una valanga di pensieri e di parole che io e Franco 126 ci siamo rovesciati addosso, una sera a Milano per caso. Franchino insieme a Dardust hanno tirato fuori il mio lato ruvido e malinconico. Quando siamo circondati da troppo tempo dalla bellezza iniziamo a darla per scontata. Errore gravissimo”.

Emma Marrone, Splendida Allegria è il nuovo singolo

Ad accompagnare il nuovissimo singolo “Splendida Allegria”, che arriva a distanza di alcuni mesi da “Io Sono Bella”, Emma Marrone ha pre-annunciato anche l’uscita di un nuovo videoclip le cui riprese hanno portato la ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi a Marrakesh. Una location davvero magica per girare il nuove videoclip che la Marrone ha annunciato così ai fan sui social: “lee riprese del video sono finite! Non vedo l’ora di farvi vedere questo nuovo pezzo di cuore. La scelta del secondo singolo estratto da “Fortuna”, non ha però trovato concordi moltissimi fan che sui social hanno criticato la cantante. Emma, che di critiche negli ultimi mesi ne ha subite davvero tante, di cui alcune è meglio non ricordare, ci è rimasta molto male per la cosa e ha voluto replicare ai suoi fan: “offendere non equivale a dare un parere. La cosa più triste è che a mortificare il mio lavoro sono proprio alcuni miei fan”. La cantante ha poi proseguito dicendo: “non credo di meritarlo, per quello che vi ho sempre trasmesso, per l’amore e il rispetto che vi ho dato in tutti questi anni” – concludendo il tutto con “”Che dispiacere enorme”.

Emma Marrone a Sanremo 2020?

Intanto si fanno sempre più insistenti le voci circa la possibile presenza di Emma Marrone a Sanremo 2020 in qualità di super ospite. A lanciare l’indiscrezione è stato Tv Blog: “Sarebbe in dirittura di arrivo la trattativa che dovrebbe portare Emma Marrone sul palco del Festival di Sanremo 2020. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, la cantante sarà tra gli ospiti della kermesse diretta e condotta da Amadeus. In questa occasione, Emma potrà lanciare anche la sua partecipazione nel film di Muccino, Gli anni più belli, in uscita il 13 cinema, nel quale debutta come attrice”. Sarà davvero così? Una cosa è certa, per la Marrone tornare sul palcoscenico del Teatro Ariston, dove ha trionfato nel 2012 sarebbe una grandissima emozione!



