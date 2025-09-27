Emma Marrone piange la scomparsa del nonno Leandro: "Salutami papà"

Altra botta di dolore nella vita di Emma Marrone, la cantante nativa di Firenze e lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi piange la scomparsa del nonno Leandro. A dare la notizia è stata la stessa artista intervenendo direttamente sul suo profilo Instagram, la cantante ha infatti postato sui social una foto in bianco e nero, accompagnata da poche parole, intense e cariche d’emozione: “Ciao nonno Leandro. Salutami Papà” il messaggio di Emma Marrone che ha colto l’occasione per dedicare anche un pensiero al padre Rosario, scomparso tre anni fa e che ha ricordato proprio pochi giorni fa in occasione dell’anniversario. Un dolore forte per Emma, che sui social aveva salutato il papà con altre parole molto toccanti pochi giorni fa:

“Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30 anni. Altri in cui mi sembra di averti perso tre secondi fa. Io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito” le parole di Emma Marrone che continua a portarsi dietro questa ferita impossibile da rimarginare.

Emma Marrone e le promesse al padre Rosario

Con grande emozione, Emma Marrone non ha mai perso occasione di dedicare un pensiero al papà Rosario in questi anni di vuoto a dir poco incolmabile. Il rapporto tra la cantante e il padre era infatti profondo e speciale: “Non c’è mai stato il ‘non detto’ nella nostra casa, gli ho sempre detto che gli volevo bene.

Non c’è stato un giorno in cui non gli abbia detto ‘ti amo, buonanotte papà’. Ci sentivamo sette-otto volte al giorno, sempre. Sono stata con lui fino all’ultimo, quindi non ho rimpianti. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando” ha ammesso la cantante in una intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier, svelando la bontà del loro legame.