Emma Marrone, ultimo saluto a Michele Merlo/ Devastata alla camera ardente a Bologna

Mai Emma Marrone sarebbe mancata all’ultimo saluto a Michele Merlo. Sono passati solo pochi giorni dal terribile dramma che ha portato alla morte del cantante, ex allievo di Amici, per una leucemia fulminante. Una morte sconvolgente su cui ancora si indaga. Questa mattina, 17 giugno, in Certosa a Bologna, si è aperta la camera ardente per il cantante e in tanti hanno voluto salutare per l’ultima volta il giovane artista. Oltre ai familiari e agli amici del 28enne, anche chi ha seguito il suo esordio nel mondo della musica da vicino come Emma Marrone. Ricordiamo infatti che la cantante è stata la sua coach al serale di Amici dopo l’uscita di Morgan, inizialmente capitano della squadra dei bianchi. Emma l’ha conosciuto e seguito, apprezzato e anche aiutato in alcuni momenti del suo percorso. Ecco perché, anche per lei, il dolore per la sua morte è tanto.

Funerali Michele Merlo quando sono?/ Venerdì allo Stadio di Rosà, oggi camera ardente

Emma Marrone e l’ultimo saluto a Michele Merlo

Il portale Gossip.it ha fotografato Emma Marrone nel momento dei saluti ai genitori di Michele Merlo. La cantante, devastata e in lacrime, li abbraccia cercando di darsi a vicenda conforto. La cantante ha però deciso di non rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti sul posto, chiudendosi in un doloroso silenzio. `Aquilone´ e altri brani di Merlo hanno poi riecheggiato in diffusione in Certosa, come per salutare Michele. Ricordiamo che i funerali si terranno venerdì a Rosa’ (Vicenza), paese d’origine di Michele Merlo.

