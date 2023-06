Emma Marrone, un fan si sente male al concerto/ “Stop, fermi, fermi, fermi…!”, paura durante l’esibizione

Emma Marrone, che spavento durante l’esibizione: un fan accusa un malore al concerto Tezenis Summer Festival

Attimi di tensione e paura al Tezenis Summer Festival, dove Emma Marrone è stata “costretta” ad interrompere la sua esibizione a causa di un imprevisto. Infatti, mentre la cantante salentina si stava destreggiando sul palco, qualcosa ha catturato la sua attenzione tra il pubblico. Emma ha notato delle persone dimenarsi e chiedere aiuto, così senza pensarci due volte l’artista ha bloccato la performance per capire il da farsi.

“Stop, fermi, fermi, fermi…c’è qualcuno che si sente male, fermi. I ragazzi mi chiedevano di fermare. Può venire qualcuno? Ragazzi stanno arrivando… allargatevi, fate spazio”, ha tuonato la cantante un po’ preoccupata e in ansia per la situazione. Prima di riprendere la sua esibizione, Emma si è voluta assicurare che tutto procedesse per il meglio, sollecitando l’arrivo tempestivo dei soccorritori, che da lì a poco sono giunti sul posto.

Emma Marrone, concerto interrotto a causa di un malore di un fan: i precedenti

Di episodi simili, in passato, se ne ricordano parecchi. Basti pensare all’evento benefico Una, Nessuna, Centomila, dove le artiste hanno dovuto fermare più volte la serata a causa di alcuni malesseri tra il pubblico. Nella stessa manifestazione, ad esempio, anche Piccolo G si era ritrovato nella situazione di Emma Marrone.

Al giovane cantautore era stato chiesto di fermarsi per lo stesso motivo. Ad ogni modo il recente gesto della cantante pugliese non è passato inosservato. La sua sensibilità e il suo tempismo sono stati apprezzati dal pubblico, che ha commentato positivamente la presa di posizione di Emma.

