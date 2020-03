Emma Marrone/ Verità sulla rottura con Stefano De Martino e frecciatina a Belen?

Emma Marrone torna a parlare di Stefano De Martino e, a quanto pare, indirettamente, anche di Belen Rodriguez confermando quello che tutti hanno pensato all’epoca della rottura e della liason tra il ballerino e quella che poi è diventata sua moglie (per ben due volte, o quasi). La cantante salentina ha rilasciato un’intervista a Chi per parlare del suo nuovo disco e del suo impegno come attrice ma, a quanto pare, non è rimasta molto lontana dal gossip e così è finita nella rete tornando a parlare proprio di quel grande amore che tutti hanno vissuto grazie al percorso dentro Amici di Stefano ed Emma. All’epoca dei fatti, Stefano De Martino aveva perso la testa per Giulia Pauselli ma dopo il tradimento, Emma lo aveva perdonato e tra i due era tornato il sereno fino a che nelle loro vite non entrò Belen Rodriguez.

EMMA MARRONE LANCIA UNA FRECCIATINA A BELEN E STEFANO?

L’argentina prese parte come ospite ad Amici dove all’epoca Stefano de Martino faceva il ballerino professionista e proprio galeotti i loro tanghi, alla fine il napoletano cedette al fascino dell’argentina. In molti diedero proprio la colpa a Belen Rodriguez di quella rottura ma Stefano De Martino ci aveva messo una pezza dicendo che tra lui ed Emma Marrone c’erano problemi di visioni future perché forse lei era incentrata un po’ troppo sulla sua carriera e poco sul resto. Non è dello stesso parere Emma Marrone che proprio in quest’ultima intervista ha poi spiegato: “Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro […] All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente” . Il riferimento sembra chiaro alla liason tra Stefano e Belen, arriverà una risposta dai diretti interessati?

