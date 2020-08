Emma Marrone/ Video e nuovo singolo in arrivo in vista di X Factor 2020…

Siamo tutti in trepidante attesa di vedere Emma Marrone nei panni di giudice ma non nel suo habitat naturale che è Amici ma in quello “rivale” di X Factor 2020. La nuova edizione è ormai alle porte e lei e gli altri giudici sono già a lavoro per mettere insieme le prime puntate, le selezioni che poi porteranno ai live che vedremo il prossimo inverno ma, intanto, questo non la ferma, anzi. Proprio in vista di una vetrina come quella del talent show di Sky, Emma Marrone si sta preparando per lanciare un nuovo singolo e il relativo video che accompagnerà proprio la sua uscita, e i dettagli? Al momento nessuno visto che lei stessa si limita a pubblicare una foto su Instagram, molto probabilmente, con l’outfit che ha sfoggiato sul set, annunciando qualcosina.

EMMA MARRONE STUZZICA I FAN DAL SET DEL VIDEO DEL SUO NUOVO SINGOLO…

In particolare, Emma Marrone scrive: “/ from set with love / Piccola anticipazione del video che abbiamo girato per quella canzone che non sapete come si chiama. Ciao ❤️”. I fan nei commenti hanno subito preso la palla al balzo per chiedere qualche indizio o chiederle qualche giochino per riuscire a capire di cosa si tratta ma siamo sicuri che Emma sa già bene come lanciare il prossimo singolo che sarà al centro dei prossimi mesi e che, sicuramente, troverà anche posto sul palco della prossima edizione di X Factor. Per il resto dovremo attendere proprio il suo annuncio ufficiale che potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni e sempre via social a meno che i fan non riescano a stuzzicarla fino a farle dire qualcosa…

Ecco di seguito il post pubblicato poco fa sui social:





