Emma Muscat & Biondo/ “Avec moi” nata durante la loro crisi, ora sono più fidanzati che mai…

Appuntamento imperdibile questa sera con Emma Muscat e Biondo: i due artisti si esibiranno nel corso della serata musicale organizzata da Battiti Live 2019 a Brindisi con il loro brano “Avec moi”. La canzone, un progetto per il quale entrambi si definiscono felici, è nata proprio nel corso della loro separazione, così come svelano i due artisti in un’intervista concessa a Musica & Tv: “nel momento in cui abbiamo avuto questa pausa e ci siamo lasciati, lei – conferma Biondo – ha scritto questa canzone, che poi quando siamo tornati insieme ho sentito e ho capito che parlava molto di noi”. In quel momento, il cantante ha chiesto alla sua compagna di poter aggiungere una strofa, ma non avrebbe mai immaginato che quella canzone sarebbe diventata la loro proposta per l’estate musicale: “all’inizio – conferma l’ex allievo di Amici – non doveva nemmeno nascere come prodotto musicale, poi piaceva alle manager quindi abbiamo detto ‘facciamo questa cosa’ e sta dando i suoi frutti. Siamo felici di questo”

Emma Muscat e Biondo, pregi e difetti: “Lei è maniacale!”

Per Emma Muscat e Biondo la crisi è solo un lontano ricordo e a testimonianza della loro nuova unione hanno pubblicato il singolo “Avec moi”. “Siamo felici di questo progetto che è partito questa estate” spiega Biondo, che nel corso di un’intervista concessa a Musica & Tv, spiega come il loro rapporto, seppur costellato da enormi differenze caratteriali, sia oggi più solido che mai. Di Emma, spiega infatti l’ex concorrente della scuola di Amici, ama lo sguardo, mentre, lei, tra i pregi del suo compagno, annovera il carattere. Per quanto riguarda invece i difetti, Biondo rimprovera a Emma Muscat di essere un tantino eccessiva nella gestione dell’ordine, al punto di definirla “maniacale”, mentre lei lo accusa di essere irrimediabilmente disordinato. E anche se nella vita privata sono inseparabili, i due si preparano a lanciare i loro prossimi progetti da solisti: Emma debutterà molto presto con il suo nuovo album, mentre Biondo è sul punto di pubblicare il quarto disco della sua carriera.

Biondo: “Il mio quarto album? Sarà una cosa molto grossa”

Biondo non ha alcun dubbio: il nuovo album a cui Emma Muscat sta lavorando da mesi “è una bomba”. “Anche io – aggiunge il cantante – ho cominciato a lavorare al mio, è il mio quarto album, quindi sarà una cosa molto grossa, sto lavorando ai dettagli”. I due cantanti, che questa sera calceranno il palco della seconda tappa di Battiti Live 2019, hanno ammesso inoltre di vivere in maniera molto differente le emozioni legate ai live. In particolare, Emma Muscat ha ammesso di essersi emozionata sul palco dell’Arena di Verona, dove il pubblico, contrariamente a ciò che accade in location meno prestigiose, assiste allo spettacolo circondando il palco: “è stata un’emozione unica – spiega la cantante a Musica & Tv – sono uscita sul palco e sono rimasta così (immobile, ndr)”. Immediata la replica di Biondo, secondo il quale l’emozione più grande è quella vissuta al festival di Sanremo: “lei dovrebbe provare all’Ariston – spiega l’artista – lì (all’Arena di Verona, ndr) non ero emozionato come all’Ariston. Anche ad Amici non avevo tutta quella emozione, me la vivevo molto bene, l’unica volta che proprio ho sentito quella (emozione, ndr) è stato all’Ariston a Sanremo”. A questo link il video della loro esibizione a Battiti Live.



© RIPRODUZIONE RISERVATA