EMMA MUSCAT, CHI E’? DA AMICI ALL’EUROVISION 2022/ “Imparato tanto da De Filippi”

Emma Muscat riavvolge la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi nell’intervista a Verissimo, ma anche il suo percorso nel mondo della musica. “Per la musica ho lasciato Malta, ma poi sono dovuta tornare a casa per il Covid. Ho trovato tanti ostacoli, ma non ho mai rinunciato. Nessuno può dirmi che non ce la farò. Quando c’è passione e amore si può arrivare lontani”, spiega la cantante. A proposito dell’esperienza dalla De Filippi, Emma Muscat ha solo splendidi ricordi: “E’ stata un’esperienza bellissima, ho imparato davvero tanto. Mi sono lanciata anche se non parlavo italiano. Questa è la mia seconda casa, devo ringraziare tutti per aver realizzato un sogno”. “Ho imparato l’italiano durante il mio viaggio ad Amici. Ormai sono quattro anni che sono in Italia e sono super contenta”, conclude.

Emma Muscat ospite di Verissimo a pochi giorni dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022 dove rappresenterà la città di Malta. Proprio così, la ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è prontissima per una nuova esperienza visto che sarà protagonista dell’evento musicale dell’anno: l’Eurovision che si terrà dal 12 al 14 maggio 2022 a Torino. La cantante è stata scelta tra tanti per rappresentare Malta, ma in corso d’opera ha deciso di modificare il brano. Emma non canterà più “Out of sight”, ma il brano “I am what i am” e a spiegarlo è stata proprio lei: “è una canzone bella ma molto personale. L’ho scritta per la piccola Emma di 15 anni fa, quando mi dicevano che non potevo fare la cantante, ma io volevo inseguire il mio sogno. È un messaggio di forza e speranza. Però, appena ho vinto, c’è stato un riscontro del pubblico che diceva che non era abbastanza universale. Così ho deciso di portare: “I am what I am”, un inno all’amore per se stessi. È un inedito dell’anno scorso e quando l’ho sentito me ne sono innamorata. Gli ho dato il mio tocco, ho riscritto parte del testo, inserito il piano e introdotto il coro gospel”.

Non solo, la Muscat non ha nascosto di essere carica a mille: ” non vedo l’ora di salire su quel palco e cantare davanti a 200 milioni di persone! Anche se è una competizione, voglio godermi il momento, viverlo con gioia e fare divertire il pubblico”.

Emma Muscat all’Eurovision 2022: “è un evento che riunisce la famiglia e gli amici”

Emma Muscat è prontissima per l’Eurovision 2022. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante ha rivelato: “fisicamente mi sto allenando, provo a camminare ogni giorno e a correre due volte la settimana per il fiato e per scaricare lo stress. È un periodo molto intenso questo perché viaggio tanto. In questo ultimo mese sono stata a Londra, Amsterdam, Barcellona, Madrid e in Israele per i “pre party” in preparazione all’Eurovision: un’esperienza bellissima e gratificante. Il pubblico cantava con me la mia canzone e ho conosciuto tanti altri partecipanti. Anche se un po’ di rivalità c’è, alla fine siamo diventati una piccola famiglia. Poi sto preparando il mio abito (disegnato da me!), la coreografia, la scenografia. E sto allenando la voce con il mio maestro”.

A Torino non sarà da sola, visto che ad accompagnarla ci sarà il suo team con la delegazione maltese. Infine parlando proprio della kermesse ha rivelato: “per me l’Eurovision è un evento che riunisce la famiglia e gli amici. Di solito ci mettiamo a casa sul divano a guardarlo tutti assieme. Sosteniamo Malta e l’Italia, la mia seconda casa”.











