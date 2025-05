Emma Muscat, giovane artista originaria di Malta, che ha ottenuto un successo anche in Italia, ha cominciato a fare musica fin da quando era giovanissima. Emma, infatti, è sempre stata una grande appassionata di musica, ispirata da figure come Alicia Keys e Aretha Franklin, icone di due epoche differenti tra loro ma comunque importanti per la musica mondiale. Durante l’adolescenza, la cantante ha iniziato a mostrare il suo talento e le sue doti, cominciando anche a studiare pianoforte. Negli anni anni ha cominciato anche a scrivere i primi brani, iscrivendosi poi dopo il percorso scolastico alla facoltà di arte dello spettacolo. Nel 2017 per Emma Muscat è arrivata la pubblicazione del primo singolo insieme alla decisione di prendere parte ad Amici di Maria De Filippi, in Italia, riuscendo ad ottenere una maglia per la fase serale del programma.

Kurt Galea, fidanzato di Emma Muscat/ In attesa di un bebè: "Non vedo l'ora di fare questo viaggio"

Emma Muscat ha riscosso un buon successo nel corso del programma, fino ad arrivare in semifinale, dove è stata poi eliminata, concludendo il talent show al quarto posto. Da quell’esperienza, è partita la sua carriera. Emma ha infatti firmato un contratto con la Warner Music per poi partecipare nel 2022 all’Eurovision come rappresentante di Malta.

Emma Muscat, chi è: la cantante è in dolce attesa

Dopo aver preso parte ad Amici, Emma Muscat ha vissuto in Italia, costruendo la sua carriera, in parte, nel nostro Paese. Parlando dell’esperienza vissuta proprio dopo Amici, la cantante maltese ha raccontato: “È stata un’esperienza bellissima, ho imparato davvero tanto. Questa è la mia seconda casa, devo ringraziare tutti per aver realizzato un sogno”. Tutt’ora Emma Muscat canta in italiano, lingua che ha imparato proprio durante l’esperienza ad Amici: il suo ultimo singolo si chiama “Tutto quello che ho” e arriva dopo un periodo bellissimo per lei, con la sua gravidanza.

Emma, infatti, è incinta. La cantante lo ha annunciato con un post sui social solamente poche settimane fa, spiegando che “un diamante sta crescendo dentro di lei”. Un bambino fortemente sognato e desiderato con il compagno, al suo fianco da sei anni.