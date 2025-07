Emma Muscat di Amici è diventata mamma: è nata la figlia Mila Rae Galea

Grande annuncio per l’ex allieva di Amici Emma Muscat, è nata la prima figlia Mila Rae Galea. La cantante, volto storico del programma condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Intervenuta su Instagram, la ragazza ha dato la lieta notizia a tutti i suoi follower che erano in trepidante attesa e non aspettavano altro che lo speciale annuncio:

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni 28 luglio-4 agosto 2025/ Ariete e Gemelli, nuove occasioni

“Un amore come non mai, benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina ~ Mila Rae Galea ~ nata il 28/07/25 . Ti adoriamo!!” Prende dunque il via una nuova vita per Emma Muscat. Pioggia di auguri per l’ex allieva di Amici, che è stata letteralmente travolta sui social da tutti i suoi fan dopo il lieto evento. La ragazza ha annunciato di aver scoperto la notizia della gravidanza quando aveva 25 anni, una storia mandata avanti con il compagno conosciuto nel 2019 Kurt e che ha portato alla nuova vita nelle ultime ore.

Raoul Bova, Martina Ceretti rompe il silenzio sugli audio dell'attore/ Li ha invitati lei a Monzino ma...

Emma Muscat e l’annuncio della gravidanza

Soltanto qualche mese fa la cantante aveva dato l’annuncio della figlia in arrivo, un momento indelebile che ha deciso di condividere con tutti i suoi follower e fan che non l’hanno mai abbandonata durante il percorso ad Amici di Maria De Filippi.

“Porto un’altra vita dentro di me. È stato un regalo inaspettato, il regalo più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa io e Kurt, il mio compagno” ha raccontato la ex allieva del talent condotto da Maria De Filippi. Una nuova nascita che ha dato prova dell’amore tra Emma Muscat e il fidanzato Kurt, che hanno coronato il loro sogno d’amore. Tornando sul momento in cui la ragazza ha scoperto la gravidanza, sui social Emma Muscat ha rivelato: “E’ stato uno di quei momenti in cui tutto sembra fermarsi”.

Enrico Lucherini com'è morto, era lo storico agente di Sophia Loren/ Si è spento nel sonno a 92 anni