Emma Muscat e Astol/ Tornano con “Meglio di sera” insieme a Alvaro de Luna al Battiti Live 2021

Tra i protagonisti della puntata di Battiti Live, in onda su Italia 1 e sul circuito di Radio Norba martedì 10, ci sarà anche la coppia formata da Emma Muscat e Astol. La cantante maltese e il rapper napoletano sono da poco tornati in auge grazie al loro nuovo singolo. Infatti, il duetto ha realizzato la nuova canzone intitolata Meglio di sera, con la partecipazione straordinaria della pop star spagnola Álvaro de Luna. Lo scenario è tipicamente estivo e sembra manifestare il chiaro intento dei protagonisti di lasciarsi alle spalle un periodo non proprio bello. Il videoclip è stato girato a Malta con la regia di Steven Levi Vella e la produzione di Borotalco.tv. Emma, Astol e Alvaro sono protagonisti e non nascondono la loro felicità per essere tornati a divertirsi insieme ai party.

Cedraux al Battiti Live 2021/ Con "Goodbye" lancia i due cantanti italiani

Il tutto tra le immancabili sonorità latine tanto apprezzate nel corso delle ultime estati. Iniziando a concentrarci sugli eventi più recenti che hanno visto come protagonista Emma, quest’ultima ha vissuto un anno artistico non proprio ricco di novità. La pandemia continua a provocare numerosi danni e l’attività dell’artista si è un po’ fermata. Nonostante ciò, la Muscat è balzata agli onori dei gossip per diverse ragioni. L’ex fidanzata del collega di Amici Biondo ha recentemente scattato una foto con un altro cantante proveniente dal talent show di Maria De Filippi, Deddy. I due sono stati fotografati insieme in spiaggia prima delle loro esibizioni a Battiti Live e si parla di un possibile flirt. Il web è letteralmente impazzito per una coppia che potrebbe far sognare nel corso dei prossimi mesi.

Ada e Giovanni, compagna e figlio Rocco Hunt/ "Con la musica ho costruito famiglia"

Astol, il cantante ha molto da dire

Astol ha avuto molto da far parlare. Pasquale Giannetti, questo il suo nome di battesimo, ha da poco presentato il suo nuovo album intitolato Amante. I pezzi sono stati registrati tra Roma e Pescara con la collaborazione del mixer Gigi Barocco. In dieci canzoni inedite, il rapper originario di Villaricca ha scelto di puntare su una ricetta vincente, formata da pop latino, bachata e reggaeton. I suoi singoli sono tra i più visualizzati su YouTube e ascoltati in streaming su Spotify. È andato molto bene anche il suo singolo più recente, Avventura, con la collaborazione di Ruggero e la produzione di Tom Beaver. Lo scorso anno, ha conseguito il prestigioso Disco d’Oro grazie al brano Sangria insieme a Emma Muscat. Inoltre, ha sottolineato che gli artisti ai quali si ispira sono Romeo Santos e Ozuna, due dei massimi esponenti di reggaeton e bachata.

LEGGI ANCHE:

J-Ax e Jake La Furia al Battiti Live/ Un mix tra suoni sudamericani e temi d'attualità

© RIPRODUZIONE RISERVATA