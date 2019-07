Emma Muscat e Luca Daffré stanno insieme?/ Avvistati a Milano: “Lui cerca visibilità”

Un nuovo e succulento gossip sta circolando sul web ormai da qualche giorno e avrebbe come protagonista un ex corteggiatore di Uomini e Donne e una cantante di Amici. Stiamo parlando di Luca Daffré, che è stato la non scelta di Angela Nasti, e Emma Muscat, cantante ed ex (a quanto pare) di Biondo. I due potrebbero essere la nuova coppia dell’estate, almeno stando ad una segnalazione arrivata nelle ultime ore da una fan e poi condivisa da Deianira Marzano. “Li ho visti venerdì sera al Mc Donald’s vicino alla stazione di Milano Lampugnano” riferisce la fan. “Lui vestito di nero, lei con i pantaloni corti e bianchi e la coda. Stanno bene ma lui è in cerca di visibilità se va sul trono a Settembre!”. Segnalazione poi ripostata nelle stories Instagram della stessa Deianira. La “terribile£ ha infatti annunciato a tutti l’ultimo scoop, scatenando una marea di commenti.

Emma Muscat e Luca Daffré nuova coppia?

Emma Muscat e Luca Daffré stanno davvero insieme? La domanda, dopo questa segnalazione, nasce lecita, anche se non arrivano conferme in merito. Intanto un altro informatissimo di gossip riguardante Uomini e Donne e Temptation Island, Amedeo Venza, ha detto la sua sulla possibile nuova coppia. Parole le sue che non sono però state positive e che, anzi, portano a galla anche un dettaglio in merito alla prossima edizione di Uomini e Donne. “Il colloquio di Luca Daffrè per il trono non è andato a buon fine… – fa sapere Venza – così ha pensato bene di farsi vedere in giro con Emma Muscat ex Amici ed ex di Biondo!”. Quale sarà la verità? Intanto sia Luca che Emma rimangono in silenzio sul gossip che li vede protagonisti.

