Per alcuni la nascita di un figlio può essere un dono difficilmente raggiungibile da qualsiasi altro. Ed ecco, quindi, che si sorride quando si ha il piacere di annunciare così liete notizie: Emma Muscat è incinta. Ma chi è? È un’ex allieva di Amici di Maria De Filippi (eliminati prima puntata del serale) che, dopo la sua storia con Biondo, ha avuto modo di incontrare Kurt e di innamorarsene perdutamente, andando a formare una famiglia che li vedrà per la prima volta nei panni di genitori.

In un’intervista rilasciata a Chi la cantante ha parlato della gioia di questo momento magico che sta vivendo, ma anche i suoi lati, se così li possiamo chiamare, negativi: “Ho un po’ paura per quello che sta per arrivare. Imparo delle cose nuove ogni giorno”. Per fortuna può contare sul suo compagno e sulla sua famiglia, degli aiuti che non bisogna mai sottovalutare.

Emma Muscat (ex di Amici) diventerà mamma: “È un regalo inaspettato”

L’annuncio della gravidanza di Emma Muscat, ex allieva di Amici in veste di cantante, ha fatto la felicità dei fan che non hanno mai smesso di seguirla da quando l’hanno conosciuta alla corta di Maria De Filippi. Sempre al settimanale Chi ha confidato: “È un regalo inaspettato. Un momento, quello in cui l’ho scoperto, che mi porterò sempre nel cuore”. Da questo momento in poi la sua vita cambierà per sempre.

La cantante ha svelato di vivere un mix di emozioni in cui non c’è solo felicita e gioia immensa, ma anche un po’ di paura perché non si sa mai come andrà, se sarà in grado di essere una brava mamma oppure no. Ma chi è il papà del suo primo figlio? Si chiama Kurt e non è affatto un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo a differenza del fidanzato che aveva in precedenza. Come ha detto lei è sempre bello poter proteggere un amore dalla fame cannibale di quel mostro chiamato gossip. Lo ha conosciuto nel 2019 a Malta e da quel momento in poi non si sono più separati.

