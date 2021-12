Emma Muscat, ex di Biondo/ La cantante ha un nuovo fidanzato?

I fedelissimi di “Amici di Maria De Filippi” ricordano certamente la storia d’amore che era nata tra Emma Muscat e il rapper Biondo, che avevano partecipato alla diciottesima edizione. I due, complici le numerose ore trascorse nella scuola a stretto contatto erano capitolati uno nelle braccia dell’altra e avevano fatto sognare tutti per il loro modo di vivere il sentimento che li univa.

EMMA MUSCAT E ASTOL/ Sangria sul palco di Battiti Live, che intesa tra i due!

Al pari di altri giovani che hanno partecipato al talent show (l’esempio di Emma Marrone e Stefano De Martino è certamente uno dei più eclatanti), i due avevano proseguito la loro relazione anche al termine di quell’esperienza. Poco più di un anno dopo, però, i due avevano annunciato la rottura tramite i social: “Vi diciamo questa cosa per rispetto di tutte le persone che in queste settimane ci hanno visto un po’ distanti – ha fatto sapere in una diretta Instagram – Io e Emma sono due settimane che non stiamo più insieme. Questo non toglie nulla al fatto che siamo ancora insieme, e ci vogliamo ancora bene. Non toglie nulla all’anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto. Abbiamo condiviso tutto con voi nel bene e nel male. (…) Speriamo che voi possiate capire la nostra situazione. Da questa storia ho imparato tanto”.

Emma Muscat e Luca Daffrè stanno insieme?/ La Marzano: "quando lo dicevo, nessuno..."

Una posizione che era stata condivisa anche dalla ragazza: “Tra noi nulla è cambiato. Ci troviamo meglio così e pensiamo che sia la decisione più giusta per noi. Questa estate ci vedremo comunque in giro a cantare insieme. Vogliamo anche ringraziare tutti coloro che hanno fanpage su di noi. Per me Biondo è una persona fondamentale nella mia vita, voglio ancora averlo nel mio percorso”.

Emma Muscat e il post Biondo: ora ha un nuovo fidanzato?

A distanza di tempo, i fan di Emma Muscat sono certamente curiose di sapere se qualcuno abbia presto il posto del rapper nel suo cuore.

Interpellata sulla questione, lei ha preferito non sbilanciarsi sul nome del fortunato, ma effettivamente ci sarebbe un nuovo maore nella sua vita: “Il mio cuore è appassionato, ci siamo conosciuti in spiaggia, a causa del mio lavoro non abbiamo molto tempo da trascorrere insieme, è maltese come me, ma non fa parte del mondo dello spettacolo” – aveva raccontato in una diretta Instagram organizzata dal settimanale ‘Chi’.

Emma Muscat "Non ti aspetto più"/ Frecciatina social? Francesco Facchinetti rivela...

© RIPRODUZIONE RISERVATA