Emma Muscat feat Alvaro de Luna e Astol/ Video “Meglio di sera”: nuova hit estiva

E’ uscito venerdì 25 giugno “Meglio di sera“, il nuovo singolo di Emma Muscat che conta sulla partecipazione di Alvaro de Luna e Astol. L’ex allieva della diciassettesima edizione Amici si aggiunge così alla lista delle canzoni estive che ascolteremo nei prossimi mesi sulle principali playlist e radio italiane. Il brano racconta proprio di un amore estivo che ritorna a distanza di un anno, un incontro casuale che porta i protagonisti a ritrovarsi sotto la luna mentre in sottofondo si sente una musica leggera provenire dai locali della città.

“La senti l’atmosfera e il vento sulla schiena / Ed è bello di sera” sono le parole che canta Emma Muscat per poi sentire subentrare lo spagnolo Álvaro de Luna che canta nella sua lingua “I tuoi occhi verdi mi fanno volare / Il paradiso è nostro e di nessun altro“. Testo romantico e ritmo fresco tipici di quel tormentone dell’estate che fa ballare anche da fermi. La cantante e pianista maltese rinnova la collaborazione con Astol dopo il successo della hit del 2020 “Sangria“, che ha raggiunto il disco d’oro e più di 12 milioni di stream su Spotify.

Emma Muscat: la collaborazione con Astol e Alvaro de Luna

Emma Muscat aveva parlato dell’amicizia che la lega al giovane artista Astol in occasione dell’uscita del singolo del 2020: “Io e Astol ci siamo conosciuti nel 2019, per poi legare maggiormente ad un concerto. Abbiamo legato fin da subito e da lì in poi abbiamo sempre avuto il pensiero di collaborare insieme, fino a che un giorno avevo tra le mani la canzone perfetta“. In comune hanno la partecipazione ad Amici 17, dal quale Pasquale (vero nome di Astol) uscì dopo solo una settimana a causa di una sfida persa. Ma anche il notevole seguito sui social, lui è riuscito attraverso Tik Tok a mostrare il suo talento e a raggiungere una notevole fetta di pubblico.

Con Álvaro de Luna si tratta invece della prima collaborazione per Emma Muscat. Lui è un cantautore che ha iniziato a fare musica nove anni fa, quando, accompagnato solo dalla sua chitarra, offriva concerti nelle bische. In Spagna è molto noto: fa tournée in tutta la Nazione ed è spesso ospite nelle radio, di lui dicono sia un animale da palcoscenico ed un leader nato.





