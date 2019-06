Emma Muscat feat. Biondo/ Da Amici allo Slime Fest 2019: “Amore a gonfie vele!”

Si ripete proprio oggi l’appuntamento con lo SlimeFest, il Festival organizzato da Nickelodeon in scena a Mirabilandia per il secondo anno consecutivo. Sul palco insieme alla host Federica Carta, saliranno anche Emma Muscat e il suo Biondo insieme ai musicisti e i talent più amati dai ragazzi tra slime e canzoni. I due sono stati ospiti ad Amici che li ha fatti conoscere e mettere insieme lo scorso anno e oggi, tra alti e bassi e una crisi passeggera, i due sono più felici che mai e con Avec Moi hanno scalato insieme le classifiche per la gioia dei fan. Il brano era stato scritto dalla cantante maltese e quando Biondo si è accorto che parlava molto della loro storia d’amore, ha deciso di dar vita a questo progetto estivo nato quasi per caso. Per fortuna Emma ha detto sì e i due insieme sono riusciti a mescolare le loro voci tra pregi e difetti, gli stessi visti e messi sotto accusa nella scorsa edizione di talent show.

“SOLO MUSICA E DIVERTIMENTO A MIRABILANDIA”

A quanto pare, però, Emma Muscat non salirà sul palco solo al fianco di Biondo ma anche di Shade con Figurati di Noi ma lei stessa, in un’intervista a Sky a firma di Fabrizio Basso, ha spiegato: “Ogni esibizione è diversa dall’altra e quindi io mi preparo sempre in modo differente. A Mirabilandia nessuna coreografia, solo musica e divertimento”. Per quando riguarda Avec Moi, invece, la maltese si dice felice di aver scritto il pezzo che invita tutti a volersi bene e le cui visualizzazioni su YouTube aumentano di giorno in giorno. Questo SlimeFest sicuramente darà nuovo slancio alla canzone che l’ha portata sulla cresta dell’onda dopo la fine di Amici e il silenzio che ne è seguito in questi ultimi mesi. Lei stessa poi ha rivelato di volersi concentrare su se stessa andando incontro ad un periodo speciale senza dimenticare il suo amore per Biondo.

L’APPELLO DI EMMA MUSCAT E BIONDO

Ad appoggiare Emma Muscat ci pensa proprio Biondo che si dice pronto ad assumersi questa responsabilità di “sensibilizzare le persone più giovani in un mondo che ci proietta verso un futuro che non esiste”. A quanto pare il loro messaggio è quello di spegnere tutto e volare via e per questo hanno chiesto ai loro fan presenti allo SlimeFest di divertirsi e di vederli carichi: “Il pezzo ci piace, è molto estivo, non vediamo l’ora di vedervi”. I due lanciano questo loro appello dalle pagine de IlMattino.it (clicca qui per vedere il video dell’intervista) condividendo con i fan questo pezzo che parla del loro allontanamento dovuto proprio alla centrifuga dentro la quale Amici li aveva buttati. Per fortuna tutto si è concluso per il meglio ed Emma Muscat e Biondo hanno “spento” tutto e sono volati via.



