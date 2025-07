Emma Muscat, in un'intervista a Chi, racconta la gioia della sua prima gravidanza e la storia d'amore con il compagno Kurt: "Ho seguito il mio istinto"

Emma Muscat è incinta: “Sto vivendo un mix di emozioni…“

Un turbinio di gioia ed emozioni sta travolgendo in questi mesi la vita di Emma Muscat, che sta vivendo la sua prima gravidanza. La cantante di origini maltesi, ex concorrente di Amici nel 2017/18 è incinta ed è al settimo cielo per la dolce attesa del suo primo bebè che, come da poco annunciato, sarà una femminuccia. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato le emozioni che la stanno attraversando in questo periodo decisamente importante per la sua vita.

“Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è la paura, c’è la felicità, ci sono diversi sentimenti, tante lacrime di gioia“, ammette, sottolineando poi di aver “un po’ paura di quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un momento bellissimo. Sto imparando nuove cose ogni giorno“. Per questa sua prima gravidanza spiega di provare “molta gratitudine. Sto vivendo un momento di trasformazione, non solo come donna, ma anche come artista, come essere umano. E finora è un viaggio meraviglioso“.

Emma Muscat e il compagno Kurt, dal primo incontro alla dolce attesa

La scoperta della gravidanza ha rappresentato per Emma Muscat un momento importantissimo e davvero speciale, dal momento che è arrivata a dicembre “circa una settimana dopo il mio compleanno, avevo appena compiuto 25 anni. Quindi è arrivato davvero come regalo inaspettato, ma è stato il regalo più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa, io e Kurt, il mio compagno. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello“.

Parlando proprio del suo compagno Kurt, con il quale sta condividendo questa dolcissima attesa, ricorda di averlo conosciuto circa 6 anni fa, il 28 giugno 2019 in un beach club di Malta. Fu per lei un incontro importante in seguito al quale, dopo la presentazione, lei andò via. Fu però folgorata da quell’incontro e così, con il supporto di un’amica, decise di ritornare sul posto; da quel momento la coppia avviò una conoscenza, cui fece seguito una frequentazione ed infine l’innamoramento. “Ho fatto bene a seguire il mio istinto“, ha ammesso a Chi.