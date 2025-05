Emma Muscat incinta: countdown per il parto del primo figlio

Emma Muscat, ospite della puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 3 maggio 2025, è pronta a raccontare la sua prima gravidanza. L’ex allieva di Amici che sta portando avanti la propria carriera, nei mesi scorsi ha annunciato a sorpresa di essere incinta condividendo sui social una dolcissima foto insieme al compagno. Bellissima e con il dolce pancino in mostra, Emma ha voluto condividere il suo momento magico con i fans che, tra qualche mese, potranno vederla nelle vesti di mamma. Emma, infatti, metterà al mondo il suo bambino ad agosto e, sui social, è già partito il countdown.

Giovanissima e con tanti sogni professionali ancora da realizzare, la giovane cantante sta realizzando quello personale più importante. Il piccolo che porta in grembo le ha già cambiato la vita e, follemente innamorata di lui, ha deciso di cantare la propria emozione nel suo nuovo brano.

Emma Muscat e la dedica musicale al figlio in arrivo

Tutto quello che ho non è solo il titolo del nuovo brano di Emma Muscat, ma anche una dolcissima dedica al frutto del suo amore con Kurt Galea con cui vive una relazione stabile e che dura da qualche anno. Con il nuovo brano, Emma canta la rinascita ed è una dedica non solo alla nuova vita in arrivo, ma anche a se stessi. «Sto vivendo un momento di trasformazione, non solo come donna ma anche come artista, come essere umano. E finora è un viaggio meraviglioso», aveva raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

Per la giovane artista, dunque, professionalmente e sentimentalmente è davvero un momento magico. L’estate, dunque, sarà il periodo in cui la cantante porterà in giro la sua musica ma sarà soprattutto il momento in cui si avvicinerà l’ora del parto. Per quel giorno, tuttavia, mancano ancora diversi mesi.