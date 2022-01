Emma Muscat ritrova l’amore dopo Biondo/ Ecco chi è Kurt Galea il suo nuovo fidanzato

Emma Muscat questa sera sarà sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari per la sua esibizione al Capodanno in Musica 2022. La ventiduenne cantante e modella di origine maltese, classificatasi quarta ai serali del fortunato format televisivo, la cui attività discografica procede non proprio a passo spedito visto anche il particolare periodo storico, non può certo lamentarsi della sua popolarità sul fronte gossip; pare, infatti, che il pubblico del talent show non possa fare a meno di interrogarsi sulle sue vicende sentimentali.

Emma Muscat, ex di Biondo/ La cantante ha un nuovo fidanzato?

Già dai tempi di Amici Emma fece parlare di sé per via della love story con il rapper Biondo, anch’esso concorrente di quella edizione, iniziata nella scuola è proseguita anche fuori dalla trasmissione, fino a quando, nel giugno 2019, i due avevano fatto sapere tramite social che la loro relazione era giunta al termine tramite una diretta Instagram “Per rispetto di tutte le persone che in queste settimane ci hanno visto un po’ distanti”.

EMMA MUSCAT E ASTOL/ Sangria sul palco di Battiti Live, che intesa tra i due!

Emma Muscat ha trovato finalmente l’amore?

Dal momento della rottura tra Emma Muscat e Biondo tutti i fan si sono interrogati sul futuro sentimentale della ragazza chiedendosi se avesse un nuovo fidanzato. Le ipotesi di una sua frequentazione con Luca Daffrè, ex corteggiatore nel programma Uomini e donne, poco dopo la rottura con Biondo, avevano scatenato vari botta e risposta sul web, anche dai toni molto accesi, mentre adesso la giovane cantante è stata al centro del gossip per una presunta relazione con un altro ex concorrente di Amici 2020 Deddy. La relazione tra lei e il cantante è stata smentita da Emma Muscat che per cancellare ogni dubbio ha mostrato le foto del suo fidanzato estraneo al mondo dello show business originario, come lei, di Malta.

Emma Muscat e Luca Daffrè stanno insieme?/ La Marzano: "quando lo dicevo, nessuno..."

Per cancellare ogni dubbio da parte dei suoi fan Emma Muscat poco tempo fa ha voluto mettere a tacere le voci e risolto il mistero sul suo fidanzato con un post molto dolce nei suoi confronti che vede la giovane coppia intenta a godersi le vacanze, di nome Kurt Galea con cui sembra aver trovato finalmente la felicità. Negli ultimi mesi la ragazza ha anche pubblicato un nuovo singolo intitolatoha che in un mese ha raggiunto più di 400.000 visualizzazioni su Youtube e 300.000 ascolti su Spotify.



© RIPRODUZIONE RISERVATA