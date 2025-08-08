Emma Navarro: chi è la miliardaria del tennis che farà coppia con Jannik Sinner a New York, tra emozioni e ambizioni da Slam.

Molti si stanno chiedendo chi è Emma Navarro, la nuova compagna di Jannik Sinner che con lui si esibirà nel doppio misto tra pochi giorni, precisamente tra il 19 e il 20 agosto 2025. Eppure, la loro coppia non è affatto collaudata ma non si sono mai visti e prima della notizia non avevano mai giocato insieme. Gli organizzatori hanno deciso di mettere insieme questa particolare coppia, forse per una sfida inedita, ma di certo la loro squadra promette risvolti inediti.

Emma Navarro giocerà agli US Open nel doppio misto. Nata da una famiglia italiana in quel di New York, la ragazza è riuscita a raggiungere l’ottava posizione nel ranking mondiale 2024. Al momento ha collezionato due titoli nel circuito maggiore mentre un anno fa si era piazzata in semifinale sempre agli US Open.

Emma Navarro, chi è: il patrimonio miliardario del padre Ben e lo zio famoso

Non tutti sanno che Emma Navarro è figlia di Ben Navarro, importante miliardario che gode di un patrimonio di 4,8 miliardi di euro e nella classifica degli uomini più ricchi del mondo secondo Forbes. Mister Navarro è amministratore delegato di una società di investimenti e non solo, ha anche fondato il Western & Southern Open, la Charleston Open e la famosa Sherman Financial Group.

Stella del tennis americano, Emma Navarro ha una madre casalinga di nome Kelly, mentre suo zio è un importante giocatore di football, Frank Navarro. La ragazza, classe 2001, ha anche altri tre fratelli di nome Meggie, Pierce e Ford. Al momento si sa che agli US Open 2025 ci saranno anche altre famose coppie come Alexander Zverev insieme a Belinda Bencic, Iga Swiatek che giocherà con Casper Ruud e Jack Draper con Paula Badosa.

