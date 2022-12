Emma, pensieri sotto l’albero: “Vorrei mio padre vivo”/ “Ecco cosa farò a Capodanno”

Emma Marrone torna ad Amici 2022: le confidenze al web, sul ritorno

Nelle ore segnate dall’attesa dei telespettatori per il ritorno di Emma Marrone al talent che l’ha resa celebre, nella nuova puntata di Amici 2022, la cantante ricorda il padre online. L’occasione che l’ex Amici 9 ha per tornare a parlare del papà d’arte da cui ha ereditato la passione per la musica, Rosario Marrone, é un botta e risposta registrato con i follower tra le Instagram stories. In replica ai nuovi quesiti del web ricevuti in chat, alla domanda di un follower che le chiede quale sia il suo sogno più grande, reduce dalla scomparsa del padre la cantautrice ricorda così il compianto genitore: “Mio padre ancora vivo”. Una confessione dolorosa quella a cui si lascia andare l’artista, che questa settimana torna ad apparire in TV, per la nuova puntata di Amici 2022.

Tuttavia, nella confidenza aperta tra le stories, poi, la diva del pop made in Italy si concede un pensiero sotto l’albero di Natale 2022 all’insegna della positività, in replica a chi le chiede della sua idea di Capodanno 2023: “Non starò a casa a cucinare per i miei amici! SARÓ A OLBIA A SPACCARE TUTTO SUL MIO PALCO!!! VENITE ???”.

Emma lancia lo spoiler sulla nuova musica in cantiere e…

Insomma, il ritorno onstage per Emma non manca di certo, anche se – a chi ora le chiede del rilascio di un nuovo album, lei poi procrastina a data da destinarsi un possibile rilascio all’orizzonte, complice un anno 2022 altalenante: “Quando é pronto. L’ultimo anno della mia vita é stato devastante. Ho mollato tutto per stare accanto alla mia famiglia. Nonostante tutto in questi ultimi mesi non ho fatto altro che lavorare e lavorare. Non vedo l’ora di tornare. Quando sarà il momento. Quando le canzoni saranno pronte. Quando Io sarò pronta”.

Ma non è tutto. Perché, sempre tra le storie confidenziali la tanto attesa ospite ad Amici 2022, poi, anticipa lo spoiler sul testo di una nuova canzone, su richiesta del web: “IO LO SO CHE MI CHIAMI.. ANCHE DA DIVERSI FUSI ORARI”.

Nel frattempo, Emma si gode il frutto del rilascio del nuovo singolo Sbagliata ascendente Leone, omonimo del documentario biografico e il film che la vede protagonista al cinema, Il ritorno. Questo, sulla scia della polemica web che vede Amici di Maria De Filippi tacciato di negar un’ospitata TV agli ex Amici 21, LDA e Albe.













