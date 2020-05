Emma Quartullo, figlia Elena Sofia Ricci/ Ecco perché ha preso “le distanze” da lei

Pubblicità

Emma Quartullo ha deciso di prendere le distanze dalla madre Elena Sofia Ricci. Almeno per quanto riguarda una possibile somiglianza madre/figlia. La primogenita della nota attrice e dell’attore Pino Quartullo recita nella stessa fiction Vivi e lascia vivere di cui la madre è protagonista. E’ Emma infatti ad assumere il volto di Laura Ruggero nei flashback, negli anni della giovinezza dello stesso personaggio. “Secondo loro le somigliano di più le attrici che nella serie interpretano le figlie di Laura“, dice a Sorrisi, “io senza dubbio ricordo maggiormente mio padre”. Emma recita una piccola parte e si ritrova a fare i conti con il suo primo ruolo importante in televisione. “Ho vissuto tutto in modo naturale”, rivela, “certo, l’ansia da prestazione mi ha sempre accompagnato, ma ha prevalso il mio entusiasmo”. Per riuscire ad ottenere la parte, Emma ha dovuto sostenere un provino come tutti e poi si è ritrovata a dover imitare l’accento toscano della madre. “Metà della mia famiglia è fiorentina”, dice, “per cui mi è venuta facile l’inflessione toscana. Ora, però, sto seguendo un corso di dizione perché mi sono resa conto di avere un accento troppo marcato“. A differenza dei figli che la Ricci ha nella finzione, Emma si sente sicura di aver costruito un bel rapporto con la madre. “Siamo molto unite e più divento adulta più si consolida il nostro legame“, riferisce, “lei ascolta e dialoga molto, , una cosa che Laura non fa. Mamma è stata severa quando ero al liceo perché non ero una studentessa modello. Volevo uscire sempre. Ero una caciarona. Sia lei che papà hanno cercato di mettermi in riga, in parte riuscendoci”.

Emma Quartullo, figlia Elena Sofia Ricci: una famiglia artistica e…

Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci, è cresciuta in un ambiente di spettacolo, una famiglia artistica per diverse generazioni. Così fin da piccola ha potuto assistere a spettacoli teatrali, mostre in giro per il mondo e stimoli di ogni tipo. “Non ho visto nient’altro che arte in vita mia”, dice a Sorrisi, “poi all’Università ho scoperto tante passioni come la psicologia, la sociologia, la fotografia“. Il richiamo della recitazione però è stato più forte, anche se per mantenersi, Emma deve fare la babysitter. “Lei [la madre Elena Sofia Ricci, ndr] m i ha avvertita: ‘Non è che vivi da sola e io ti pago le spese’“, ha detto ancora, “A parte questo però sono anche viziata”. Oggi, domenica 17 maggio 2020, Elena Sofia Ricci sarà invece ospite di Da noi… a ruota libera. Ci sono grandi possibilità che la nota attrice possa parlare della figlia e di come sia approdata in tv grazie alla fiction Vivi e lascia vivere della Rai. I progetti di Emma però non finiscono qui: con molti amici sta mettendo in piedi dei progetti che riguardano il teatro e altro ancora. La giovane attrice si definisce insicura: per questo i genitori, che la conoscono, le fanno i complimenti per il ruolo ottenuto in tv. “L’idea l’ha avuta Pappi Corsicato”, ha detto la Ricci a Il Giornale poco tempo fa, “mi ha chiesto il permesso di coinvolgerla. Emma ha 12 anni, ho risposto, chiedilo a lei. In realtà Emma si è laureata in regia al Dams, ma ha sostenuto lo stesso il provino. Vincendolo alla grande: non solo per la somiglianza fisica ma per aver subito centrato il personaggio. A tua madre spiegaglielo tu, come entrare nel ruolo, le ha addirittura detto Pappi. Quanto a me, ho cercato di stare al posto mio, d’interferire il meno possibile”.



