Emma Quartullo, figlia Elena Sofia Ricci/ Foto, una vera sorpresa per gli italiani

Emma Quartullo è riuscita a sorprendere gli italiani grazie alla sua partecipazione nella fiction Vivi e lascia vivere. Riccia come la madre Elena Sofia Ricci, la giovane attrice si è distinta grazie alle sue abilità nella recitazione: lo show potrebbe averle dato quel trampolino di lancio per impegnarsi in progetti più grandi. In questi giorni però Emma ha preferito concedersi qualche giorno al mare, in vacanza con un gruppo di amiche. “Serie di foto al mare. Anche brutte”, ha scritto nel suo ultimo post su Instagram. Negli scatti la vediamo con un bikini vecchio stile, color turchese, mentre scende pendii e si fa largo fra le rocce. Un piccolo pareo bianco trasparente attorno alla vita e nessun tipo di calzatura a proteggerle i piedi. Clicca qui per guardare le foto di Emma Quartullo. Oggi, sabato 25 luglio 2020, Elena Sofia Ricci sarà invece una delle ospiti che vedremo nella prima serata di Rai 1, grazie alla replica di Una storia da cantare. Il rapporto fra madre e figlia è sempre stato speciale, anche se a detta di Emma, l’attrice non le ha mai fatto mancare una buona dose di severità. “Non è che vivi da sola e io ti pago le spese”, le ha detto la madre nello scoprire la sua volontà di trasferirsi a Trastevere, a vivere da sola.

Emma Quartullo, babysitter per pagare le bollette

Emma Quartullo sa bene che la sua gavetta è appena iniziata e anche se è riuscita a finire in una delle fiction di successo di mamma Rai, non ha ancora smesso di tenere i piedi per terra. Per pagare le bollette anzi, ha confessato tempo fa a Sorrisi, fa la babysitter. “Mamma è stata severa quando ero al liceo perché non ero una studentessa modello. Volevo uscire sempre. Ero una caciarona. Sia lei che papà hanno cercato di mettermi in riga, in parte riuscendoci”, ha detto la giovane attrice, parlando della sua adolescenza. Figlia d’arte grazie ad entrambi i genitori, Emma non ha mai pensato di poter sfruttare la loro popolarità per farsi strada nel mondo dello spettacolo. Anzi per lei è stato motivo di orgoglio dimostrare di aver superato i provini per Vivi e lascia vivere senza l’aiuto di nessuno. “Ho vissuto tutto in modo naturale”, ha dichiarato, “certo, l’ansia da prestazione mi ha sempre accompagnato, ma ha prevalso il mio entusiasmo”.

Foto, al mare

Visualizza questo post su Instagram Serie di foto al mare. Anche brutte. Un post condiviso da Emma Quartullo (@emmascalzona) in data: 17 Lug 2020 alle ore 5:20 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA