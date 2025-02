La tennista Emma Raducanu è scoppiata a piangere mentre stava giocando un match di tennis: si è infatti accorta che vi era un suo stalker sugli spalti che la osservava. L’episodio, come riferisce l’Adnkronos, si è verificato in occasione del torneo di Dubai attualmente in corso ed è stato ripreso dalle telecamere che stavano trasmettendo in diretta l’incontro.

La tennista britannica Emma Raducanu stava affrontando Karolina Muchova quando ad un certo punto la prima si vede avvicinarsi all’arbitro di gara, per poi scoppiare in un pianto, disperata, evidentemente terrorizzata dalla presenza appunto del suo stalker in quel di Dubai. L’incontro, valevole per il secondo turno del WTA 1000 (vinto dalla Muchova con il risultato di 8-6 6-4), è stato appunto interrotto dalla britannica: la tennista stava per battere a servizio quando si è accorta di un uomo sugli spalti, lo stesso che il giorno prima, come aggiunge l’Adnkronos, le si era avvicinato mostrando un comportamento decisamente ossessivo, da stalker.

EMMA RADUCANU PIANGE DOPO AVER VISTO STALKER: L’ATTEGGIAMENTO DI MUCHOVA

La 22enne originaria della Romania e della Cina si è quindi recata dall’arbitro a parlare per poi scoppiare in lacrime, cercando di nascondersi dalla minaccia, il tutto ripreso in video e filmato che proprio in queste ore sta facendo il giro del web, divenendo virale soprattutto sui social.

Lodevole l’atteggiamento di Karolina Muchova, che subito si è avvicinata alla sua avversaria per provare a tranquillizzarla e a consolarla, dopo di che il giudice di gara si è messo in contatto con la sicurezza che prontamente ha scortato fuori dal rettangolo di gioco lo stalker, poi bandito da tutti i tornei della Wta. In seguito è giunta la nota ufficiale della stessa Women’s Tennis Association che ha parlato di un “incidente di sicurezza”, aggiungendo che l’uomo è stato espulso e che non potrà più presenziare ad alcun evento del tennis femminile.

EMMA RADUCANU PIANGE DOPO AVER VISTO STALKER: IL PRECEDENTE

La Wta ha fatto sapere di essere al lavoro per fornire tutto il supporto necessario ad Emma Raducanu, con l’obiettivo di rendere l’ambiente il più possibile sicuro per tutti i giocatori in ogni angolo del mondo. Purtroppo per la 22enne britannica non è la prima volta che accade qualcosa di simile visto che tre anni fa, nel 2022, quando aveva appena 19 anni, un tribunale londinese emise un ordine restrittivo nei confronti di un altro uomo che aveva perseguitato la stessa ragazza, con diverse “piazzate” davanti alla sua abitazione.

Evidentemente gli incubi del passato sono riaffiorati in queste ore vedendo quell’uomo, e la povera Emma non ha retto, esplodendo in un pianto. Emma Raducanu è un interessante talento del tennis britannico, in grado di assicurarsi il suo primo Grande Slam a soli 18 anni, vincendo l’US Open del 2021: un risultato storico, il suo massimo picco raggiunto fino ad oggi in carriera.