Emma Roberts è incinta del fidanzato Garrett Hedlund/ L’annuncio: “i miei maschietti”

Emma Roberts è incinta e tra pochi mesi diventerà mamma di un maschietto. Dopo i rumors delle scorse settimane, la conferma ufficiale arriva direttamente dal profilo Instagram dell’attrice che ha pubblicato alcune foto in cui mostra il pancione mentre è accanto al fidanzato Garrett Hedlund con cui sta vivendo l’avventura puù bella della sua vita. Seduta sul divano, con un abito bianco che mette in evidenza il pancione ormai evidente, Emma Roberts sorride mentre trascorre il suo tempo con i “suoi maschietti“. “Io…e i miei due ragazzi preferiti“, scrive Emma Roberts a corredo di tre foto che hanno portato a casa quasi due milioni di like e confermando di essere in dolce attesa come, ormai, si vociferava da diverse settimane.

Emma Roberts presto mamma: la nipote di Julia Roberts è incinta

Emma Roberts sta vivendo il periodo più bello della sua vita. L’attrice 29enne, nipote di Julia Roberts, dopo aver conquistato il successo sfoggiando il talento che, a quanto pare, fa parte del dna Roberts, mette a segno il successo più bello confermando di essere incinta. A farsi sfuggire la notizia, qualche settimana fa, era stata la madre dell’attrice, Kelly Cunnigham, rispondendo ad alcuni commenti sui social. Una notizia che, finora, non era mai stata confermata dalla futura mamma che, con il pancione ormai evidente e difficile da nascondere, ha annunciato al mondo la dolce notizia. Tra i tanti commenti spunta anche quello di zia Julia Roberts che ha scritto: “vi amo”.

Visualizza questo post su Instagram Me…and my two favorite guys 💙💙 Un post condiviso da Emma Roberts (@emmaroberts) in data: 30 Ago 2020 alle ore 8:44 PDT





