Emma Roberts incinta del fidanzato Garrett Hedlund?/ L’attrice dimentica Evan Peters

Emma Roberts è incinta? Secondo quanto fa sapere US Weekly, l’attrice sarebbe in attesa del primo figlio dal fidanzato Garrett Hedlund con cui fa coppia fissa da poco più di un anno. Il noto magazine di gossip americano dà per certa la notizia della prima gravidanza della nipote di Julia Roberts, ma per il momento, non ci sarebbero conferme. Il gossip, infatti, non sarebbe stato confermato da Emma Roberts, ma neanche smentito. Sui social dove è molto attiva, la Roberts appare in perfetta forma, serena e sorridente. Sarà merito dalla gravidanza o semplicemente della sua storia d’amore con Garrett Hedlund, entrato nella sua vita a marzo 2019? Risalirebbe a quel periodo l’inizio dell’amore tra Emma Roberts e l’ex compagno di Kirsten Dunst e, ad oggi, pare che i due siano pronti a diventare genitori.

Emma Roberts incinta? Rumors sulla gravidanza dopo la fine della storia con Evan Peters

La storia d’amore tra Emma Roberts e Garrett Hedlund è iniziata dopo la fine, abbastanza turbolenta, della precedente relazione dell’attrice di Scream Queens e American Horror Story con Evan Peters. Una storia, quella con quest’ultimo, che ha occupato diverse pagine di gossip dei rotocalchi americani per le continue discussioni, rotture e tentativi di riconciliazione fino all’addio definitivo. Dopo l’addio a Peters, Emma Roberts sembra abbia ritrovato la serenità sentimentale accanto a Garrett Hedlund che potrebbe regalarle il primo figlio. Una gravidanza che, però, non è stata confermata e che, se fosse vera, renderebbe felice l’attrice che non ha mai nascosto di sognare una famiglia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA