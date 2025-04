Emma e De Martino di nuovo insieme, la coppia nata ad Amici e di ex fidanzati si è ritrovata a Stasera tutto è possibile, programma condotto dal presentatore campano su Rai2. Per il gran finale di stagione, l’ex allievo di Maria De Filippi ha deciso di invitare Emma, che di recente è stata accostata a lui per un presunto ritorno di fiamma, anche se durante il format del secondo canale la cantante ha voluto smentire tutte le voci, spiegando come tra i due stia invece prevalendo l’amicizia:

Emma Marrone/ Il nuovo fidanzato è Stefano De Martino? Un video fa impazzire i fan ma lei fa chiarezza

“Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato. Non c’è nessun ritorno di fiamma”. Niente nuovo amore dunque, Emma e De Martino hanno rifilato un boccone amaro ai fan che speravano ancora una volta di rivederli insieme. Più volte negli anni si è parlato più volte di un possibile ritorno per la coppia, che non ha mai confermato le indiscrezioni.

Emma Marrone e Stefano De Martino, botta e risposta prima di Step/ “Abbiamo questioni in sospeso”

Emma e De Martino deludono i fan: “Volevamo vederli ancora insieme”

La gag andata in onda a Stasera tutto è possibile ha poi scatenato i fan, visto che Emma e De Martino hanno raccontato la natura del loro reale rapporto, smentendo le indiscrezioni circolate. Niente da fare dunque per chi sognava un amore tra i due e su X i sostenitori della coppia si sono fatti sentire: “Speravamo di rivederli insieme, sono davvero bellissimi”. “Sono davvero una gran coppia, speriamo possano ripensarci” si legge tra i commenti.

La prima fine della storia tra Emma e De Martino avvenne per un flirt tra il ballerino e la collega Giulia Pauselli, con il conduttore che ai tempi rivelò: “Con Giulia è innegabile che si sia creato un feeling particolare. Senza dubbio tra noi sta nascendo qualcosa. Ma è solo da oggi che ci possiamo frequentare veramente in libertà fuori dagli studi televisivi” le parole del presentatore di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino, addio a Stasera tutto è possibile?/ “Vuole lasciare all’apice del successo”