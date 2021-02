Emma Stone è Crudelia De Mon in Cruella/ Video trailer Disney: metamorfosi di Estella

Era atteso da tempo ma finalmente è arrivato oggi il video trailer di Cruella, il film Disney che vedrà la bellissima Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon in procinto di scoprire la sua vera “vocazione”. L’uscita della pellicola è in programma per il prossimo maggio sul grande schermo ed infatti nei mesi scorsi il prequel / origin story di La carica dei 101 non fu inserito tra i titoli in streaming su Disney+. Un segnale forte da parte della major che crede molto nel film di Craig Gillespie. Emma Stone in Cruella sarà affiancata da attori del calibro di Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry.

L’attesa verso questo nuovo progetto è ai massimi livelli soprattutto per il fatto che la riproposizione in live-action di La carica dei 101 c’è già stata nel 1996 e nel 2000 quindi il film proposto da Gillespie ovviamente conterrà questa volta un pizzico di inevitabile novità che alimenta sempre di più la curiosità dei fan. Intanto sui social spopolano le prime immagini ufficiali promozionali di Cruella in cui Emma Stone appare in uno scatto in bianco e nero, ma anche i video trailer come quello in lingua originale che vi proponiamo in fondo alla pagina.

EMMA STONE È CRUDELIA DE MON IN CRUELLA: IL PRIMO VIDEO TRAILER

Cruella con Emma Stone arriverà ufficialmente negli Usa il 28 maggio prossimo. Nel prequel attesissimo, l’attrice vestirà i panni di Estella, ragazza particolarmente intelligente e determinata, nonché una giovane truffatrice che intende farsi strada. Il suo lavoro malvagio sarà ben presto apprezzato da una coppia di giovani ladri con i quali farà amicizia. Il suo gusto per la moda però, un giorno riuscirà ad attirare l’attenzione della baronessa von Hellman, una vera e propria leggenda nel campo, interpretata da Emma Thompson. Tra loro inizierà una relazione che darà vita ad una serie di eventi e di rivelazioni che faranno sì che Estella abbracci il suo lato più malvagio venendo coinvolta in una vera e propria metamorfosi che la porterà ad essere la famigerata Crudelia, perfida feticista delle pellicce protagonista de La carica dei 101. Un ruolo, quello di Emma Stone, già interpretato da Glenn Close in due fortunati live-action usciti nel 1996 e nel 2000 ma che ora spetterà al premio Oscar super acclamato anche sui social.

Brilliant. Bad. A little bit mad. May 2021. pic.twitter.com/mtrhLpAzFe — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) February 17, 2021





