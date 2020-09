Emma Stone e David McCary si sono sposati?/ L’attrice potrebbe essere incinta…

Emma Stone e David McCary si sono sposati oppure no? L’attrice è incinta del suo primo figlio o sono solo voci? In rete impazza il gossip e mentre il pubblico continua a cercare indizi, la coppia di certo non si “abbassa” a confermare o smentire la cosa, anzi, volendo ci gioca anche un po’. A far finire i due sulle copertine questa volta sono stati i diretti interessati pubblicando una foto sui social in cui sarebbero in bella mostra due anelli d’oro che sembrano essere anelli di matrimonio. Non è la prima volta che si parla del possibile matrimonio tra Emma Stone e il comico del «Saturday Night Live», con il quale è fidanzata dal 2017, ma ancora nessuno lo ha confermato. I due avrebbero dovuto pronunciare il fatidico “sì” a Los Angeles a fine marzo ma poi hanno deciso di far slittare tutto per via del Coronavirus anche se, come riportano alcune indiscrezioni, i due potrebbero aver detto sì in gran segreto.

EMMA STONE INCINTA DI DAVID MCCARY? I DUE POTREBBERO ESSERSI SPOSATI IN GRAN SEGRETO…

Ma questo non è l’unico gossip che li riguarda visto che in questi giorni, dopo alcune foto di Emma Stone con un pancino un po’ pronunciato, in molti sono pronti a giurare che l’attrice sia in dolce attesa. I paparazzi l’hanno sorpresa domenica scorsa a passeggiare per un quartiere di Los Angeles mostrando quello che sembra un pancione che viene fuori dalla tuta marrone e una camicia bianca. Emma Stone non solo non ha confermato le presunte voci di una gravidanza ma nemmeno quelle che riguarderebbero il matrimonio segreto con il suo compagno David McCary, quando arriverà il momento di chiarire le cose?



