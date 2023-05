Emma Watson e Brandon Green si sono lasciati/ Lei avvistata assieme all’ex, Wallace

Emma Watson, celebre attrice britannica famosa soprattutto per il ruolo di Hermione Granger nella fortunatissima serie di film su Harry Potter, sembra essersi lasciata con il suo (ormai ex?) fidanzato Brandon Green. Si erano conosciuti e messi assieme attorno all’agosto del 2022, anche se non vi è una reale certezza sulla data vista la reticenza dell’attrice a parlare pubblicamente delle sue relazioni ed, in generale, della sua vita privata. Alcune fonti ora, invece, avrebbero confermato al Daily Mail che Emma Watson e Brandon Green si sarebbero già lasciati da diverso tempo, senza tuttavia mai rendere realmente pubblica la cosa.

La rottura tra Emma Watson e Brandon Green

Insomma, Emma Watson e Brandon Green si erano conosciuti circa un paio di anni fa, o almeno in quell’occasione erano stati visti assieme per la prima volta. Lui, figlio del magnate Philip Green, molto noto nel regno unito, aveva conosciuto i genitori di lei nel frattempo, e viceversa, e si erano anche concessi assieme diverse vacanze, tra cui una a Venezia piuttosto recentemente. Non si conoscono grandi dettagli della loro relazione, così come non sono stati del tutto chiariti i motivi della rottura.

Certo è che durante la relazione tra Emma Watson e Brandon Green, l’attivista impegnata nella salvaguardia del pianeta e nella difesa delle donne, era riuscita a far cambiare un pochino idea al suo compagno, famoso anche per possedere un jet privato, un elicottero e due yacht. Secondo quanto ipotizza la giornalista del Daily Mail che avrebbe ricevuto la soffiata sulla rottura tra Emma Watson e Brandon Green, il motivo potrebbe essere il “ritorno di Saturno” che l’attrice racconta di aver sperimentato all’alba dei suoi 33 anni. Questo, ha raccontato, ha portato notevoli sconvolgimenti nella sua vita, aprendole la mente su alcune situazioni che viveva ed affrontava nel modo sbagliato.

Emma Watson: ritorno di fiamma con l’ex Brendan Wallace?

Nel frattempo, comunque, sembra che la rottura tra Emma Watson e Brandon Green potrebbe essere molto più vecchia di quanto risulta ora. Infatti, verso la fine di marzo, l’attrice era stata avvistata da alcuni fan durante un concerto di Taylor Swift a Las Vegas, in compagnia, tra il pubblico, del suo ex fidanzato Brendan Wallace. Chissà che tra i due, forte anche di Saturno, non ci sia stato un qualche ritorno di fiamma.











