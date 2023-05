Emma Watson: “Ecco perchè non recito da 5 anni”/ “Mi sentivo in gabbia”

Emma Watson ha rilasciato un’intervista negli scorsi giorni in cui ha finalmente spiegato perchè ha deciso di smettere di recitare da 5 anni a questa parte. Dopo averla vista come protagonista assoluta in ben 8 film di Harry Potter, interpretando magistralmente la mitica Hermione, ma anche in altri blockbuster tipo La Bella e la Bestia e Piccole Donne, l’attrice ha deciso di ritirarsi dalle scene, ma non per questo decidendo di abbandonare definitivamente la carriera da attrice. Parlando con il quotidiano autorevole Financial Times, la 33enne ha spiegato i motivi di questo “ritiro”, dicendo di non trovarsi a suo agio con il lavoro che stava facendo: “Mi sentivo in gabbia. Non ero molto contenta con il mestiere di attrice”.

Quindi Emma Watson ha aggiunto: “La cosa che trovavo veramente difficile era di mettermi in piazza a vendere qualcosa su cui non avevo alcun controllo. Era difficile fare la portavoce di cose e temi quando non ero stata coinvolta nell’intero processo creativo”. La sua ultima apparizione risale a Piccole Donne, l’interpretazione di Meg nel film acclamato dalla critica e risalente al 2018. Fino a quella data la carriera di Emma Watson era stata a dir poco luminosa visto che la stessa era apparsa davanti alle telecamere per la prima volta a soli 11 anni, interpretando appunto Hermione nella saga di Harry Potter.

EMMA WATSON: DALLA REGIA ALLA SCRITTURA PASSANDO DAL GIN

Un’avventura che l’ha portata a recitare per i successivi 17 anni, prima di arrivare alla decisione di prendere una pausa dalla sua attività per dedicarsi ad altro. La 33enne nata a Parigi si è impegnata in altri lavori in questi 5 anni come ad esempio la scrittura e la direzione di una campagna per un profumo. Inoltre, assieme al fratello Alex, che lavora nel campo degli alcolici, ha dato vita ad un’etichetta di un gin chiamato Renais.

“Anche quando facevo Harry Potter – ha proseguito Emma Watson – mi veniva detto che avrei dovuto dirigere e produrre. Ma fare la regista mi sembrava un miraggio irraggiungibile – le parole in riferimento al suo spot – La proposta è arrivata al momento giusto, quando, in cuor mio, avevo deciso che avrei veramente voluto dirigere qualcosa”.

