Emma Watson entra nel consiglio di amministrazione di Kering/ “Apporto straordinario”

L’attrice Emma Watson, famosa sopratutto per il ruolo di Hermione in Harry Potter, è entrata nel consiglio di amministrazione di Kering. Parliamo del colosso del lusso guidato da François-Henri Pinault da 16 miliardi di euro. Basti pensare che Pinalut possiede anche marchi come Gucci e Saint Laurent. La nomina dell’attrice britannica è stata approvata dall’assemblea del gruppo francese insieme a Jean Liu Liu e Tidjane Thiam. L’attrice ha ricevuto anche una carica molto significativa, quella di presidente del comitato per la sostenibilità. Le tre nomine cementano la posizione di Kering nell’ambito del dibattito socio-politico. Accanto all’attrice c’è infatti Jean Liu Liu fondatrice di DiDi, una piattaforma di trasporto mobile multimodale al mondo molto importante essendo la più grande.

Il benvenuto di François-Henri Pinault a Emma Watson

La sfida principale è quella in ambito di mobilità, ambiente e occupazione. Mentre Tidjane Thiam, ex direttore generale di Credit Suisse, ha nel suo curriculum di spicco anche gli interventi di sostegno a paesi in via di sviluppo. François Henri Pinault, presidente e ceo di Kering, ha commentato le nuove nomine. “Sono lieto di dare il benvenuto a Jean Liu Liu, Tidjane Thiam ed Emma Watson nel nostro Consiglio di amministrazione”. Per poi aggiungere: “Le loro rispettive conoscenze e competenze, la varietà del contesto da cui provengono daranno un apporto straordinario al consiglio di amministrazione di Kering”. Ci sono grandi aspettative: “L’intelligenza collettiva derivante dall’eterogeneità dei punti di vista e dalla ricchezza delle diverse esperienze sono fondamentali per il futuro della nostra organizzazione e sono orgoglioso del fatto che talenti così eccezionali entrino a far parte del team”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA