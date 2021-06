EMMANUEL MACRON PRESO A SCHIAFFI/ Video, intervengono le guardie del corpo e…

Emmanuel Macron è stato colpito da un uomo con uno schiaffo in pieno volto. Il presidente della Francia, come riportato da BFMTV, si trovava in viaggio nella Drôme, seconda tappa del suo “tour de France dei territori”, quando è stato preso a schiaffi da un uomo prima dell’intervento della sicurezza. Nelle immagini, già diventate virali sui social, si vede il capo dello Stato francese arrivare di corsa sulla scena e salutare gli astanti. Avvicinatosi alle transenne per stringere le mani, Macron è stato però colto di sorpreso da un uomo apparentemente giovane, con la barba folta e una maglia verde militare, che gli ha assestato un forte schiaffo in viso prima di vedersi piombare addosso la sicurezza. Nello stesso frangente anche Macron è stato bloccato dalla sicurezza: non è chiaro se il presidente, in quegli istanti, abbia abbozzato una reazione.

MACRON COLPITO CON UNO SCHIAFFO: VIDEO

Anche l’Eliseo ha confermato la scena dello schiaffo ai danni di Emmanuel Macron. Secondo una fonte consultata da BFMTV due persone sarebbero state arrestate dopo l’accaduto, ma la loro identità non è ancora stata resa nota. L’episodio, come detto, è avvenuto nell’ambito del tour elettorale che Macron ha iniziato la scorsa settimana nel dipartimento del Lot: un percorso d’avvicinamento che, la prossima primavera, porterà il Paese alle Presidenziali. In particolare Macron questa mattina si era recato in visita ad una scuola alberghiera a Tain-l’Hermitage, città in cui si sono verificati i fatti. Nel frattempo cominciano ad arrivare le prime reazioni: uno dei suoi rivali politici, il leader di sinistra Jean-Luc Mélenchon, ha commentato su Twitter: “Questa volta si comincia a capire che i violenti agiscono? Sono solidale con il presidente”.

