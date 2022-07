Emmy 2022/ Nomination e diretta streaming: pieno di candidature per Stranger Things?

Emmy 2022, oggi 12 luglio l’annuncio delle nominations

L’attesa sta per finire per tutti gli appassionati delle serie tv che oggi, martedì 12 luglio, conosceranno i titoli delle serie tv più amate candidate agli Emmy 2022. Alle 17:30 (ora italiana) l’attore di Curb Your Enthusiasm J.B. Smoove e l’ex star di Brooklyn Nine-Nine Melissa Fumero, presenteranno l’evento nel corso del quale saranno svelate le nomination Primetime Emmy Awards giunti alla 74esima edizione.

Gli Emmy rappresentano un appuntamento imperdibile per i fan del piccolo schermo e per tutti i protagonisti delle serie tv che, ogni anno, appassionano milioni di telespettatori in tutto il mondo. Dalle commedie fino alle serie drammatiche, saranno premiati attori, attrici, registi, produttori e così via esattamente come accade con gli Oscar per il cinema.

Emmy 2022: le nominations e chi sarà escluso

Tra le serie tv che hanno maggiormente appassionato il pubblico nell’ultimo anno c’è Stranger Things che ha sbalordito i fan con il finale della quarta stagione. La serie dei fratelli Duffer pare destinata a svolgere la parte del leone portando a casa una serie di nomination. Tuttavia, Stranger Things così come tutte le serie che hanno diviso la stagione in due parti, potranno concorrere solo con gli episodi della prima parte. Stranger Things 4, dunque, potrò concorrere solo con il Volume I della quarta stagione.

Tra le serie che sono destinate a non portare a casa nessuna nomination spiccano ‘The Crown’ e The Boys. Il motivo dell’esclusione è nel regolamento degli Emmy che ammette la partecipazione di serie tv trasmesse fra l’1 giugno 2021 e il 31 maggio 2022.

Come vedere in streaming gli Emmy 2022

La grande novità degli Emmy 2022 è che, dopo due anni di pandemia, quest’anno, la cerimonia si svolgerà nuovamente in presenza con la partecipazione di tutti gli artisti e addetti ai lavori che, nell’ultimo anno, hanno contribuito al successo delle serie tv. Prima della cerimonia, però, oggi è previsto l’evento in streaming per l’annuncio delle nomination.

Un appuntamento imperdibile che i fan di tutto il mondo delle più belle e appassionanti serie tv potranno seguire in diretta streaming attraverso il canale You Tube della Television Academy che potete vedere qui in basso.













