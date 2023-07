Emmy Awards 2023, rimandata la cerimonia a causa degli scioperi/ Non si terrà a settembre: la nuova data

Emmy Awards 2023, slitta ufficialmente la data della cerimonia: qual è la nuova data?

Gli Emmy Awards 2023 ufficialmente non si terranno a settembre, ma molto probabilmente a gennaio 2024. Fox e l’Academy che assegna gli Oscar della televisione statunitense hanno dovuto rinviare l’appuntamento per lo sciopero degli sceneggiatori e poi dagli attori che sta bloccando Hollywood. La data originaria era fissata al 18 settembre. Secondo il portale Variety l’Academy ha informato gli addetti ai lavori dello slittamento della manifestazione che ha coinvolto anche i Creative Emmy Awards, previsti ancora prima, il 9 e 10 settembre.

Giulia De Lellis: "Saprò essere più attenta.."/ La replica alla polemica sul viaggio in Israele

Resta ora da capire quando si terrà la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2023. Sembra che Fox spinga per l’inizio del nuovo anno, in quella che viene definita l’“Awards season”. Il 2024 infatti sarà infatti una stagione che vedrà l’assegnazione di svariati premi (dai Golden Globe ai Sag Awards, fino agli Oscar). Per quanto riguarda invece l’Academy spinge ad assegnare i premi a novembre, evitando così di imbattersi in un calendario già affollato di ricevimenti e cerimonie.

Caterina Balivo: "Seconda scelta in Rai? Ringrazio chi ha rinunciato"/ "Non sono preoccupata per il ritorno…"

Emmy Awards 2023, quando sarà annunciata la nuova data ufficiale?

È ancora presto per sapere tra le due avrà la meglio: una nuova data dovrebbe arrivare nelle prime settimane di agosto. Lo slittamento degli Emmy Awards rappresenta un fatto storico. L’unica volta che è accaduto in passato risale a settembre del 2001 quando, dopo l’attentato alle Torri Gemelle e l’inizio del conflitto in Afghanistan, con la serata che slittò a novembre. Ricordiamo che il premio Emmy, chiamato anche Emmy Award, è il più importante premio televisivo negli Stati Uniti d’America.

LEGGI ANCHE:

Luca Vetrone lasciato dalla fidanzata per una donna?/ Lo scoop dopo L'Isola dei Famosi 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA