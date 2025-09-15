Chi sono i vincitori degli Emmy Awards 2025, The Studio ha avuto la meglio aggiudicandosi ben tredici vittorie.

È andata in onda ieri sera su Sky Atlantic e su NOW in streaming la 77esima edizione dei Primetime Emmy Awards che si è svolta a Los Angeles, al Peacock Theater. Sono stati resi noti tutti i vincitori della cerimonia di premiazione, quest’anno ad avere la meglio è stata The Studio, la serie comedy Apple TV+, in totale si è infatti aggiudicata ben 13 statuette. The Penguin ha vinto 9 statuette, Adolescence 8 e The Pitt 5.

Durante la serata condotta dal comico Nate Bargatze The Studio ha vinto il premio di miglior serie comica, The Pitt si è aggiudicato il premio di miglior serie drammatica, invece è spettato ad Adolescence il premio di Miglior miniserie o serie antologica. Noah Wyle con The Pitt si è aggiudicato il premio come migliore attore in una serie drama, Britt Lower ha invece ottenuto quello di miglior attrice in una serie drama con Severance. Tramell Tillman con il suo ruolo in Severance è stato eletto miglior attore non protagonista in una serie drammatica, stesso premio ma al femminile è toccato a Katherine LaNasa con il suo ruolo in The Pitt. Stephen Graham grazie ad Adolescence si è aggiudicato il premio di miglior attore in una miniserie o serie antologica o film TV.

Gli altri vincitori della 77esima edizione dei Primetime Emmy Awards, l’elenco completo

Shawn Hatosy e Merritt Wever sono stati eletti miglior attore e migliore attrice Guest Star in una serie drammatica. Jean Smart e Seth Rogen hanno vinto il premio di miglior attrice e miglior attore in una serie comedy. I premi come miglior attore e miglior attrice non protagonista in una serie comedy sono stati assegnati a Jeff Hiller e Hannah Einbinder. Bryan Cranston e Julianne Nicholson invece hanno vinto il premio come miglior attore e miglior attrice Guest Star in una serie comedy.

A Cristin Milioti è stato dato il premio come miglior attrice in una miniserie o serie antologica o film tv. Owen Cooper ed Erin Doherty hanno vinto il premio di miglior attore e miglior attrice non Protagonista in una miniserie o Serie antologica o film tv. Il premio come miglior scrittura per una Serie comedy è spettato, con The Studio, a Seth Rogen, Peter Huyck, Frida Perez, Evan Goldberg e Alex Gregory. Invece quello di miglior sceneggiatura per una Serie drammatica è spettato a Dan Gilroy con Andor. Jack Thorne, Stephen Graham hanno vinto il premio di miglior sceneggiatura per una Miniserie o Serie Antologica o Film tv.

Il premio di miglior regia per una serie drammatica è andato a Adam Randall, quello di miglior regia per una serie comedy invece è andato a Seth Rogen. The Traitors è stato eletto miglior reality, Philip Barantini invece si è aggiudicato il premio come miglior regia per una Miniserie o Serie Antologica o Film tv.