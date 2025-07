Emmy Awards 2025, guida alla diretta: orario italiano, dove vederli in tv e streaming per vivere il red carpet minuto per minuto.

Tutto è pronto per gli Emmy Awards 2025, una delle premiazioni più attese dell’anno dove le serie tv di successo vengono riconosciute in diversi aspetti. Oggi andiamo a scoprire quando, dove, come vederli, e tanto altro per non perdere neanche uno dei premi ai capolavori più visti. Partiamo subito con tutti i dettagli!

Incominciamo dalla data: gli Emmy Awards 2025 verranno trasmessi la notte tra il 14 e il 15 settembre, rispettivamente tra domenica e lunedì. Gli spettatori italiani potranno vederli su Sky Atlantic per seguire la diretta da Los Angeles, ma anche NOW permette di vedere in streaming l’evento. La cerimonia si terrà presso il Peacock Theater a Los Angeles, e sarà possibile assistere alla sfilata di moltissime star del cinema con un Red Carpet ad hoc per la loro passerella al fine di ritirare i meritatissimi premi (scopri qui le nomination Emmy Awards 2025).

Emmy Awards 2025, le serie (più) candidate

Tra le serie in testa agli Emmy Awards 2025 c’è Scissione, che ha convinto ancora tutti con la seconda stagione. Una serie che se la vedrà con The Last Of Us prodotta da Sky Exclusive, che si è guadagnata addirittura 16 nomination con alcuni degli attori più famosi degli ultimi anni, quali Bella Ramsey e Pedro Pascal. Troviamo poi anche The Penguin che ha preso ben 24 nomination: la serie tv di genere drammatico rivede in azione Colin Farrel proprio nel ruolo del protagonista. Nondimeno anche The Pitt, una serie di Max Original nominata per l’attore protagonista Noah Wyle. Ottiene 23 nomination anche The White Lotus, la quale ha continuato con la sua terza stagione senza deludere le aspettative del pubblico con un plauso al regista Mike White.

