EMOTION 2021/ Divertissement on the music of five continents

Elegante e affascinante l’operazione musicale portata a compimento dal Maestro Mario Mariotti nel cd che accompagnerà anche questa volta come ideale colonna sonora, nell’ottobre 2021, la nuova fiera mondiale della macchina utensile, EMO MILANO 2021. Dieci brani in tutto, rivisitazioni in chiave jazz vintage di altrettanti classici della musica, da Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno (in vibrante esecuzione swing) al classico della colonna sonora di Colazione da Tiffany, Moon river, fino a elaborazioni più complesse e variegate nel brano del compositore giapponese Ryuchi Sakamoto, Merry Christmas Mr. Lawrence. Non mancano classici del passato più lontano come la ben nota Summertime tratta dalla commedia musicale Porgy and Bess, o La Vien en rose composta e resa celebre da Edith Piaf.

Mariotti, magistrale alla tromba sempre in primo piano, guida con sapienza e velata nostalgia i suoi accompagnatori, da Robert Olzer al pianoforte e sintetizzatore a Ermanno Librasi al clarinetto. Musicisti consumati, sanno scavare e rileggere con pathos pagine difficili e piene di sentimento, cimentandosi anche con il Duke Ellington di Fleurette Africane riletta in ardita composizione “modernista”.

Il disco, come spiega Mariotti nelle note interne, attraversa i cinque continenti, così come fa EMO, fiera mondiale che presenta il meglio di ogni angolo del mondo, “ampiamente presentati tra le fila degli espositori e dei visitatori della mondiale lavorazione dei metalli” (spiega Luigi Galdabini, Commissario generale EMO 2021).

Musica che riconcilia con gli spazi più profondi del nostro Io, spesso dimenticati e annichiliti da un mondo sempre più rumoroso e in affanno.



