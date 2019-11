Empoli, esonerato Bucchi: Muzzi nuovo allenatore/ L’ex Roma preferito a Nicola

Svolta in casa Empoli: esonerato Cristian Bucchi, il nuovo allenatore è Roberto Muzzi. Cambio in panchina per la formazione toscana, reduce da un periodo decisamente negativo: tre punti nelle ultime cinque partite con due sconfitte consecutive, risultati che hanno spinto il presidente Fabrizio Corsi a licenziare l’ex tecnico di Perugia e Benevento. Decisivo il ko casalingo di sabato contro il Pescara: una debacle che ha fatto sprofondare gli azzurri a metà classifica, nono posto condiviso con l’Ascoli di Zanetti. Ecco il comunicato diramato dalla società: «L’Empoli FC rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Cristian Bucchi ed i suoi collaboratori. Empoli FC porge al tecnico ed al suo staff i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale. Si comunica inoltre che la seduta di allenamento odierna sarà diretta dal tecnico della Primavera Antonio Buscè».

MUZZI NUOVO ALLENATORE DELL’EMPOLI: ATTESA L’UFFICIALITA’

Da Davide Nicola a Moreno Longo, passando per Roberto Stellone e Andrea Mandorlini: nelle ultime ore sono stati accostati numerosi allenatori alla panchina dell’Empoli, ma la dirigenza azzurra ha deciso di puntare su Roberto Muzzi. Manca solo la nota ufficiale, ma è tutto fatto per l’approdo in panchina dell’ex assistente di Aurelio Andreazzoli: l’ex attaccante di Roma e Torino attualmente è al Genoa ed in questi minuti sta risolvendo il contratto che lo legava al Grifone. Messi a punto gli ultimi dettagli burocratici, Muzzi firmerà con l’Empoli: intesa già raggiunta con il presidente Corsi sia sulla durata che sulle cifre del nuovo accordo. Sky Sport evidenzia che Muzzi utilizzerà la norma Mancini: la legge prevede infatti che un collaboratore tecnico può, risolvendo il contratto, diventare primo allenatore di un’altra squadra nella stessa stagione.

L’Empoli FC rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Cristian Bucchihttps://t.co/KFZM8tVZkU — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) November 12, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA